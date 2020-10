Reynoso: «no podemos sostener a nuestras familias sin un aumento salarial en santa cruz»

Así lo dijo la secretaria General de ATE Santa Cruz, en el marco de la jornada de paro provincial desarrollada hoy por esa entidad gremial. En un contexto virtual, dirigentes y militantes se encontraron y reclamaron nuevas ofertas salariales, superadoras de la última que resultó rechazada por miserable.

Desde las 15 horas de hoy, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz, realizó un paro y movilización provincial. En parte, en la calle; y también en las redes sociales, los estatales se manifestaron – principalmente – en relación a la situación salarial de los empleados públicos.

El paro de hoy se decretó el pasado 21 de octubre, luego que la entidad rechazó la última oferta salarial del gobierno provincial. En la paritaria central se propuso un 9% escalonado, entre octubre y febrero de 2021; pagadero a mes vencido.

La medida de fuerza es, en consecuencia en rechazo a la última propuesta salarial, por la reapertura de la paritaria y por que finalmente se saque del estado de extrema vulnerabilidad de los trabajadores, dijo Reynoso.

Aseveró que el personal estatal es atropellado por las políticas de los funcionarios que desconocen la importancia de los estatales, en particular de los esenciales.

Expresó que el pedido se hace extensivo a los intendentes que han hecho oídos sordos a los reclamos, y resaltó que en las localidades, los jefes comunales tienen sumergidos en la pobreza, con salarios que no están ni cerca de la canasta básica a sus empleados.

Por su parte, el secretario gremial de la entidad, José Navarro, adujo que la oferta rechazada está muy alejada de la realidad y muy lejana en el tiempo. Y precisó que solo uno de los tres sindicatos que poseen paritarios en la paritaria central, aceptó la propuesta. Aún así, no hemos vuelto a tener respuesta del Ejecutivo, por lo que hemos enviado nota al Ministerio de Salud y al de Trabajo, por la situación sanitaria y por la situación de la paritaria, respectivamente.

En la transmisión en vivo, la referente de El Calafate, Corina González, señaló que en su localidad la medida de fuerza se desarrolló por redes sociales, ya que la delegación de trabajo se encuentra cerrada desde el 30 de julio, por falta de protocolo. El Ministerio de Trabajo hace oídos sordos a nuestros reclamos, disparó.

Su par de Los Antiguos, Franco Chauqui, opinó que el gobierno no escuchó estos justos reclamos, para poder terminar el año de una manera aceptable. No están cumpliendo con los mínimo que necesita un trabajador para atravesar esta crisis. Tenemos que movilizarnos y exponernos a los riesgos de esta pandemia porque el gobierno no escucha.

A su vez, desde la filial Puerto Deseado, mencionaron que los compañeros de todos los sectores se volcaron de manera virtual a manifestar su apoyo a este paro, por la necesidad de un aumento salarial. Estamos en un contexto de transmisión comunitaria, los casos avanzan muy rápido y por eso se vieron imposibilitados de salir a la calle. Pero hemos salido a las redes, apuntaron.

Finalmente, Héctor Ampuero, secretario general de ATE Las Heras, en medio de un proceso de protesta extenso en su localidad, destacó: hoy estamos con una permanencia pacífica en el Municipio. Vinimos para solicitar audiencia y nos han dejado solos, ni un solo funcionario se quedó. Así que nos hemos quedado aquí dentro hasta conseguir una audiencia, después de 15 días de acampe, y una conciliación obligatoria que no dio ningún resultado. Tenemos el sueldo promedio muy por debajo de la canasta básica. Somos trabajadores que buscamos el diálogo, dijo.

Fuente: El Caletense