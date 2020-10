Hicieron una fiesta clandestina en una fábrica de ataúdes y se sacaron fotos

Las localidades de Armstrong y Las Rosas, Santa Fe, se encuentran escandalizadas luego de que se registraron fiestas clandestinas en la que se les agregó la falta de respeto a los muertos.

La Policía de Santa Fe desalojó una reunión en una fábrica de ataúdes en la que se sacaron fotos y las subieron a las redes sociales

Sucede que en Armstrong unos cien chicos se juntaron en un campo a 20 metros del cementerio local y en Las Rosas se reunieron a festejar en una fábrica de ataúdes, donde se sacaron fotos que luego subieron a las redes sociales.

El periodista de Las Rosas Javier D’Abarno reveló este martes lo que sucedió en dicha localidad de Santa Fe, donde un grupo de chicos se tomó fotos en una fábrica y depósito de ataúdes. Al respecto, explicó que «las imágenes se viralizaron. Son chicos conocidos del pueblo, todos estudian y trabajan, ellos mismos deben estar arrepentidos de lo que hicieron”.

Sobre las consecuencias de la infracción cometida por los chicos en plena pandemia de coronavirus, el periodista de Santa Fe informó que “no detuvieron a personas; solo desactivaron la fiesta”.

Por su parte, el periodista de Armstrong Hernán Corradini declaró en El Tres que “en la madrugada del domingo, la Policía a través de un llamado al 911 se llegó hasta un predio al costado de la vieja ruta 178, entre la ruta 9 y la autopista a Córdoba, a unos 20 o 30 metros del cementerio”.

En ese sentido, el cronista de Santa Fe agregó que “ahí detectó a unas 100 personas, la mayoría jóvenes pero también había otras personas no tan jóvenes, que estaban reunidas allí en una fiesta clandestina”.

Luego Corradini expuso que “no había gente de Armstrong solamente; muchos subieron a sus autos cuando llegó la Policía y se fueron hacia diferentes lugares”.

“Según el comisario, fueron al lugar solamente a desactivar la fiesta, no quisieron generar un riesgo mayor. No hubo detenidos”, finalizó.