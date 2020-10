Caleta Olivia: Cotillo confirmó que no habrá aumento para los Municipales

Ante la convocatoria para el «bocinazo municipal» de trabajadores que reclaman una recomposición salarial, Cotillo confirmó que no habrá aumento de sueldo antes de fin de año: «a corto plazo no tenemos ninguna posibilidad». Explicó en Radio San Jorge quienes, de los trabajadores municipales, deberán volver a trabajar.

El intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, habló al aire con Emir Silva por Radio San Jorge 96.5 y se refirió a la convocatoria de empleados de la Municipalidad de Caleta Olivia, para realizar un «bocinazo» este viernes a las 18 horas, para pedir aumento de sueldo.

En este sentido, el jefe comunal mencionó que no habrá aumento de sueldo antes de fin de año, debido a que «a corto plazo es algo no tenemos ninguna chance», consideró. Depende de los recursos económicos del municipio.

El intendente Cotillo volvió a decir que el municipio tiene un mes atrasada su coparticipación – esto significa que cuando ingresa el dinero de este mes, ya se gasto -. De hecho, la provincia todos los meses pone 25 millones de pesos para déficit y se toma un adelanto financiero en el Banco Santa Cruz para poder pagar a comienzo de mes los sueldos municipales.

En este sentido, Cotillo aclaró que la recaudación cayo de 1 millón de pesos diarios a 100 mil pesos por día. Sin dudas los números no dan e incluso para pagar el aguinaldo la municipalidad tomo un préstamo del fondo fiduciario que deberá comenzar a pagar en enero de 2021.

Por ahora, Cotillo dijo que «en este mes y el que viene será imposible de dar un aumento», a lo sumo a partir de enero de 2021 y mirando como vienen los ingresos lo irán viendo si se puede dar una mejora salarial. Jualian Carrizo – el secretario general del Soemco – ya sabe de esta situación.

¿Quiénes, de los municipales, deberán volver a trabajar?

En las últimas horas salió un Decreto Municipal donde se declara esenciales a los trabajadores de la Municipalidad de Caleta Olivia. ¿Quiénes deberán volver a trabajar? Tiene que ver con aquellos empleados que estén en condiciones para regresar a la rutina. Es decir que, aquellos que presentan problemas de salud o son de edad avanzada, que concuerdan con la población de riesgo ante la pandemia del COVID19, deberán continuar desde su casa.

Cotillo estimó que son más de 300 personas que son de riesgo. En el censo que se realizó al personal que presta servicio para la comuna, se detalla quienes pueden y quienes no. «Tenemos muchos mayores de 60 y 70 que por diversas cuestiones no se han podido jubilar». «Todas estás personas que presenten riesgo o se sientan como de riesgo no van a ser convocadas», menos ahora que hay transmisión comunitaria viral.

«Muchos de los empleados de la Municipalidad están trabajando. El Decreto viene a aclarar esto, pero no vamos a convocar a los empleados que sean parte de la población de riesgo y tampoco se les verá afectados sus sueldos», aclaró el intendente de Caleta Olivia.

Del resto de los empleados podría ser convocado para cumplir trabajos en distintas áreas. Por ejemplo, la persona que trabajaba en una Unión Vecinal -que no abren por el COVID- podrían ser convocados para trabajar en los controles en el acceso norte o en el Plan DetectAr de la ciudad de El Gorosito.

Fuente: El Caletense