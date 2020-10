Cristina Fernández: “La apuesta de un gobierno de empresarios con Macri a la cabeza fracasó”

“En diciembre del año pasado asumimos después de cuatro años de gobierno de Macri y nos encontramos otra vez con un nuevo derrumbe”, reseñó la exmandataria.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le reprochó este lunes al exmandatario Mauricio Macri haber “vuelto a endeudar al país a límites insostenibles, con el retorno del FMI”, y sostuvo que la administración de Juntos por el Cambio aplicó las “políticas públicas que los factores de poder económico y mediático reclamaron”.

La vicepresidenta publicó una serie de reflexiones con motivo de cumplirse mañana 10 años de la muerte de su esposo y expresidente Néstor Kirchner y sentenció que “un gobierno de empresarios con Macri a la cabeza fracasó”

En un texto titulado “Sentimientos y certezas”, publicado en sus redes sociales, Fernández de Kirchner definió al Gobierno de Macri como “cuatro años en los que se volvió a endeudar al país a límites insostenibles, con el retorno del FMI a la Argentina que le sumó a la deuda de los privados 44 mil millones de dólares más”.

“Cuatro años de tarifazos impagables en los servicios públicos, cierre masivo de PyMES, pérdida del salario y jubilaciones, etc., etc., etc. Todo ello resultado de aplicar las políticas públicas que los factores de poder económico y mediático reclamaron durante los 12 años y medio de nuestros gobiernos y que se comprobó, luego de Macri, sólo conducen al desastre generalizado”, enfatizó.

La vicepresidenta planteó sin embargo que “lo peor estaba por venir”, en referencia a que “en los primeros meses del 2020 devino un hecho inédito, impensado e inimaginable”.

“Ni siquiera fue un cisne negro, sino una pandemia incontrolable que no tendrá cauce -como lo comprobamos a diario en todo el planeta- hasta el surgimiento de una vacuna o de un tratamiento”, subrayó.

También sostuvo que desde el sector empresarial “castigan” al presidente Alberto Fernández como si “tuviera las mismas formas que tanto” le criticaron “durante años”.

“A esta altura ya resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas. En realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Macri a la cabeza fracasó”, expresó la exmandataria.

