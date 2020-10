«Inseguridad económica no es no poder comprar 200 dólares, sino perder el laburo»

La vicejefa de Gabinete,, aseguró que, indicó quey sostuvo que«La brecha es de algo que nos tenemos que ocupar, pero al mismo tiempo es muy importante repasar los números de la economía argentina e identificar si el tipo de cambio está atrasado o no.«, afirmó Todesca Bocco.

En este sentido, sostuvo que al mismo tiempo se debe ver «cuáles son los efectos de la devaluación en la economía en un contexto de una contracción del 12%» del PBI y aseveró que «quienes plantean una devaluación como una especie de solución mágica no están siendo honestos», al asegurar que esa medida no se traduce en «mayores exportaciones o una economía pujante», sino en la caída del salario, jubilaciones, de la demanda y del producto.

De todas maneras, marcó el movimiento del tipo de cambio oficial al apuntar que «no ha estado fijo y no ha perdido en términos reales, porque los vamos llevando más o menos en torno de la inflación que nosotros proyectamos para el año».

Por otro lado, la funcionaria repasó las medidas que tomó el Gobierno nacional respecto al mercado de cambios y sus resultados sobre éste.

«Nosotros tuvimos dos tipos de medidas: unas que van sobre la demanda. Sabemos que son medidas antipáticas, pero las necesitamos. Los dólares que están en el Banco Central tienen que estar resguardados y los necesitamos para las importaciones. De la única manera que esa cuenta dé es restringir el atesoramiento y eso dio resultado», remarcó.

«Luego se tomaron medidas por el lado de la oferta de dólares. Nosotros al principio tomamos medidas restrictivas sobre Contado con Liqui: eso nos aumentó la brecha y entonces hemos vuelto sobre esa definición y dijimos ‘vamos a permitir que ese mercado sea más grande’, porque sabemos que, entre otras cosas, tenemos a estos fondos especulativos presionando acá adentro y vamos a permitir que se vayan yendo. A eso hay que darle tiempo para que funcione», explicó.

En cuanto a las liquidaciones del sector agroindustrial exportador, Todesca Bocco dijo que hubo una suba, pero «no todo lo que nos gustaría, pero un movimiento se ve».

Por último, en diálogo con radio El Destape sostuvo que el nivel de reservas en el Banco Central se ubica en torno de los US$ 41.000 millones y consideró que «algo que tenemos que dejar de lado, que es difícil en la economía argentina, es el ahorro en moneda extranjera».

«Hay que entender el vínculo que hay entre una crisis del sector externo y lo que luego me pasa a mí en el día cotidiano. Inseguridad económica no es no poder comprar u$s200, sino perder el laburo», concluyó Todesca Bocco.