Para la CGT zona norte: “Termap se ríe de Santa Cruz”

Desde la zonal de la Confederación General de Trabajadores, compartieron un comunicado de prensa donde cuestionaron el accionar de la empresa radicada en Caleta Olivia, por incumplir tanto el 70/30, como las sanciones del Ministerio de Trabajo. “No queremos más en nuestro país, los que no ejercen democracia para los trabajadorxs”.

“La empresa terminales marítimas patagónicas SA, fue denunciada y sancionada por violar los protocolos y leyes provinciales hace unas semanas. No respeto el cupo laboral de nuestra zona trayendo personal de otras provincias para cumplir funciones en la planta instalada en Caleta Olivia, incumpliendo la ley 70/30 y los protocolos de bioseguridad establecidos por el covid 19, encubriendo a las empresas de seguridad que prestan servicio para ellos” expresaron desde la central, a través de un comunicado de prensa.

“Hoy TERMAP HA PUESTO EN RIDICULO AL GOBIERNO PROVINCIAL Y LAS ORGANIZACIONES GREMIALES, ya que no solo violaron los protocolos sino que desconocieron los DNU que dicto el gobierno provincial y falseando las declaraciones juradas no obedecieron en tres oportunidades el cese de tareas impuesto por el ministerio de trabajo a esas empresas de seguridad” puntualizaron.

“Pero a todo esto fuimos consecuentes entendiendo que esta crisis nos supera a todos, pero se sienten impunes Termap devolvió esta actitud de cordialidad de dejar atrás las discriminaciones que nos propinaron todos estos años porque hoy lo más importante es cuidarnos en una debilidad de los trabajadores y lejos estamos de eso los trabajadores tenemos derechos y las leyes que impone el estado deben cumplirse , entonces esta CGT declara hoy que no queremos más en nuestro país, los que no ejercen democracia para los trabajadorxs” expresa el documento, rubricado por la Comisión Directiva de la central de trabajadores.

“los que amenazan bajo causal de despido si se afilian a los sindicatos, marcando una censura a la libertad gremial. Por eso repudiamos el accionar de TERMAP que juega nuevamente con la necesidad laboral de los santacruceños y viola los derechos laborales de cada CCT los trabajadores tenemos el derecho de organizarnos y nadie puede discriminarnos por ello ni un general en buenos aires ni un empresario en la Patagonia” finaliza el comunicado.