Implementan nueva modalidad de turnos para renovar licencia de conducir en Río Gallegos

La Dirección de Tránsito Municipal implementó una nueva modalidad de trabajo con el objetivo de evitar filas y aglomeramiento de personas que necesitan tramitar su licencia de conducir. La modificación en el sistema está relacionada a los turnos, que ya no se dan al comienzo de la jornada, sino que se otorgan programados, entre las 8 y las 14 horas, de lunes a viernes en las oficinas de Marino Moreno 452. Esto permitió que no se hagan largas filas a primera hora, que la duración del trámite no sea superior a una hora y que se impriman alrededor de 85 carnets diariamente.

Así lo informó Sabina Biott, jefa del Departamento Administrativo y de Empadronamiento de la Dirección de Tránsito Municipal. “Mejoró la atención al público con la nueva modalidad de otorgamiento de turnos y la atención del caudal de gente que viene por renovaciones, ampliaciones o actualización de datos en lo que es la licencia nacional de conducir”, explicó.

Apreció que “ya no se forman colas, ni aglomeración de personas. Estamos atendiendo simultáneamente entre 7 y 8 contribuyentes cada media hora dentro del edificio. El espacio es grande y estamos más cómodos con el nuevo sistema”.

La funcionaria sostuvo que “quienes deseen obtener un turno para tramitar la licencia -por primer vez, renovación, ampliación y modificación de datos- deben acercarse con licencia y documento de identidad, a las oficinas de calle Mariano Moreno, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, según la terminación de su DNI. Esto es lunes, miércoles y viernes para los pares y martes y jueves para los impares”.

“En la oportunidad, se les entregan los requisitos necesarios, se los asesora sobre el trámite, y se programa el turno para un día y horario específico. Debe venir respetando el turno otorgado, no antes ni después, a fin de que pueda realizar el trámite lo antes posible y no pierda más de 40 minutos”, dijo Biott.

Sobre la recepción de los vecinos, señaló que ha sido positiva, pero solicitó que “no es necesario que vengan a las seis o siete de la mañana, la fila es innecesaria. Serán atendidos de 8 a 14 horas, y el turno será programado con tiempo. Hoy estamos entregando turnos para principios de noviembre”.

Cabe destacar que adultos mayores siguen siendo atendidos por orden de llegada los días viernes para personas con DNI par y los sábados para impar.

Actualización de domicilio

Biott se refirió en la oportunidad a la obligatoriedad de tener actualizado el domicilio en la licencia de conducir. “Por Ley, un cambio de domicilio debe declararse antes de los 90 días. Pasado este tiempo, el conductor se encuentra en falta y para hacerlo deberá rendir nuevamente los exámenes teóricos, práctico y psicofísico”.

Para mayores informes puede comunicarse a los teléfonos 434120 – Interno 106 – virtual 15308710 o vía email div.adm.evial@riogallegos.gov.ar

Requisitos

Los interesados en renovar la licencia deben contar, al momento de presentarse al turno asignado, con: folio oficio, copia del DNI con domicilio actualizado, constancia de CUIL que se obtiene por internet, libre Deuda Fiscal, formulario del CENAT pagado, (se descarga por internet, se abona en RapiPago, Pago Fácil o Banco Nación) y el certificado Libre de Infracción que se obtiene en el Juzgado de Faltas (Aconcagua 1264). Desde el área Tránsito se trabaja con el Registro de Deudor Alimentario y se imprime el formulario, como así también el Libre de Deuda Fiscal. Para la categoría D, transporte de pasajeros y vehículos oficiales, además deben tener el certificado de antecedentes penales.

Si se solicita la licencia por primera vez, también es necesario hacer el examen práctico y presentar el comprobante de la charla que se realiza a través de la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (https://curso.seguridadvial.gob.ar/ansv/index.php). En estos casos, tanto el ibre deuda fiscal como el libre de infracciones no se presentan hasta después de rendir el examen práctico.

Río Gallegos, 22 de octubre de 2020 (MRG)

