Ayer anunció que está utilizando el ibuprofeno inhalado, y hoy trascendió que habría recibido amenazas. En redes sociales convocaron un bocinazo en su apoyo. Autoridades sanitarias dicen que su postura es política, y les responde que quiere mitigar el dolor de muchos pacientes.

El doctor Juan Acuña, es voluntario de las medidas sanitarias del COE local, así como defensor del uso compasivo del Ibuprofeno inhalado. Destaca la tarea que se viene desarrollando en materia preventiva en la zona norte, y también enfatiza que – si sus pacientes se lo piden – está dispuesto a recetar el tratamiento. Así lo anunció ayer.

No es para tenerlo en la heladera, y usarlo a modo preventivo, dijo, y agregó que es solo para utilizar si el cuadro de salud lo amerita. Aclarando esto, en dialogo con el programa radial Más de lo Mismo, se refirió al revuelo que generaron sus declaraciones previas.

En principio, sobre la versión de presuntas amenazas, dijo que tiene solo trascendidos al respecto. Sin embargo, lo que si sintió como un amedrentamiento fueron las declaraciones de autoridades sanitarias provinciales, que señalaron que su postura en relación al tratamiento sería política y miserable.

En este sentido, mencionó haber escuchado un pedazo de una conferencia de prensa del Ministro de Salud y otros funcionarios. Les respondió que muy por el contrario, lo que quiero es que la gente no se nos enferme, no pase a terapia, no pase al respirador. Creo que éste (ibuprofeno) es un recurso terapéutico más, no cura pero ayuda. En Argentina fue aplicado en miles de pacientes, y les hizo bien, subrayó.

Asimismo, insistió que por qué no darlo. Si ellos (los funcionarios) no están de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con que no lo estén. Pero que dejen evolucionar libremente a cada uno de los médicos y a cada uno de los farmacéuticos, para que ellos produzcan el ibuprofeno y nosotros podamos recetarlo en las condiciones estrictas en las que tenemos que hacerlo.

Acuña se mostró molesto con la acusación de estar haciendo política con la pandemia. Desde el primer momento he salido directamente a las casas, a acompañar a la gente. Me puse la camiseta de la salud y no la de un militante. Digo que, por lo menos, debemos intentar mitigar el dolor de mucha gente que se está complicando. El ibuprofeno es un recurso terapéutico más, aprobado en 10 provincias argentinas. Pero los que están en el buen camino son los que no quieren autorizarlo? se preguntó.

En este contexto, resaltó que le gustaría que el ministro de Salud le respondiera una serie de preguntas. Pero sé que, en medio de esta pandemia, no se animaría a debatir conmigo. Es el ministro el que confunde a la gente, disparó.

Finalmente, agradeció a quienes convocaron a un bocinazo en defensa de la salud y en apoyo suyo. Asimismo, expresó su gratitud con muchos colegas y vecinos que me llamaron todo el día para brindarme su apoyo. Veo que no es una lucha en solitario, culminó.

