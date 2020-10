Suárez Moré: “Compórtense como si tuvieran el virus aunque no lo tengan”

En el mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente de esta jornada, el secretario de Estado de Política Sanitaria, Ignacio Suárez Moré expuso detalles de la situación epidemiológica de la provincia e hizo una reflexión acerca de la preocupación de los argentinos y argentinas en relación a la pandemia y la situación económica. Además recordó que en el día de hoy se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad.

En el inicio del reporte a la comunidad, Suárez Moré se refirió a la situación epidemiológica de la provincia de Santa Cruz. Sobre la cual, expuso: “Como ya es de público conocimiento, la cantidad de casos acumulados es de 8049 en la provincia, con un índice de 1657 casos activos, 6278 casos recuperados, y 113 personas fallecieron en lo que va de la pandemia. Los casos confirmados en el día de la fecha son 166”.

Asimismo, aprovecho la oportunidad para comentar detalles de la situación al pueblo santacruceño. “Sin alejarnos de la realidad nos toca como provincia y país, hoy quiero comentarles el titular de un diario de la ciudad de Buenos Aires, que hablara acerca de la tasa de preocupación por el avance del coronavirus en la Argentina que está en el nivel más bajo. en relación a como se viene dando la situación en la pandemia, hoy estamos en un orden de un 30 por ciento, es decir que la gente está preocupada en un 30 por ciento y allá por mayo, la preocupación acerca del avance del coronavirus era del 80 por ciento”, detalló. A su vez remarcó que en ese mes la preocupación por la situación económica era de un 16 por ciento y hoy la misma es de alrededor del 70 por ciento.

“Hago mención y esta comparación porque esto nos debe llevar al análisis de que no debemos dejar de preocuparnos y ocuparnos de la situación por el avance del contagio del coronavirus. Específicamente en la provincia de Santa Cruz, el aumento de casos y contagios es sostenido en los últimos treinta o cuarenta días y eso nos lleva a pensar que no debemos naturalizar la pandemia, tampoco tiene que existir la negación de que no nos va a tocar”, consideró.

En otra parte del mensaje, destacó que en Argentina hay 1 millón de contagios y más de 27.000 personas que fallecieron, e instó a reflexionar y entender como pueblo de santacruceños y santacruceñas que la responsabilidad es un tema y virtud esencial dentro de la comunidad. “Sabemos que ustedes están haciendo todo lo humanamente posible pero siempre apelamos a decirles que debemos seguir cuidándonos y cuidar al otro, y entender que muchas personas se pueden estar contagiándose y que es algo no lo podemos magnificar. Hasta el momento, se están aumentando las tasas de testeos en cada una de las localidades de la provincia y esto nos demuestra que tanto en Caleta Olivia, Puerto Deseado, El Calafate y Río Gallegos, la situación no deja de ser preocupante”, resaltó.

El Secretario de Estado de Política Sanitaria además de poner en valor el esfuerzo de la comunidad y del Gobierno para paliar la situación, y señaló que de algún modo siguen siendo insuficientes. “Sabemos del gran esfuerzo que hace el equipo de salud que es el primero que está en la línea de batalla. Para nosotros la línea de batalla son todos y todas, los santacruceños y las santacruceñas, y lo debemos entender así”, agregó.

En ese contexto, reiteró que en el país tenemos 1 millón de contagios pero se sabe que sólo el 20 por ciento se diagnostica por el testero de PCR, razón por la cual existe la probabilidad que en Argentina haya alrededor de 6 millones u 8 millones de personas contagiadas. “Por lo tanto, la provincia de Santa Cruz no es una isla y sabemos que podemos llegar a tener muchas personas contagiadas. Es así que pedimos y reiteramos lo mismo de siempre, compórtense como si tuvieran el virus aunque no lo tengan. Es la mejor manera de prevenir y saber que estamos haciendo las cosas bien”, indicó.

“Hasta el momento no existe ningún tratamiento eficiente o científicamente comprobado que lo sea pero si sabemos que el aislamiento, el distanciamiento y la higiene personal tiene una consecuencia colectiva que es significativa y que sanitariamente nos va a hacer atravesar la pandemia”, añadió.

Antes de concluir, Suárez Moré hizo alusión a que en esta jornada se conmemora el día nacional de la lucha contra la obesidad. Al respecto, sostuvo: “Sabemos que es una de las patologías predisponentes que favorece a que el COVID – 19 tenga un desenlace fatal. Por eso apelamos a cuidarnos no solo por el COVID – 19 sino también a refrescar todas aquellas conductas saludables como la actividad física dentro de los domicilios e intentar comer de manera sana. Son acciones que ayudan a mejorar la calidad de vida y atravesar la pandemia”.

Finalmente, agradeció en nombre del Estado Provincial por el esfuerzo que hace cada uno de los ciudadanos e instó a seguir por el mismo camino que si bien no es el que se desea, es el que nos toca atravesar.