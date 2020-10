JetSmart puso fecha para el inicio sus vuelos regulares

La compañía low cost JetSmart iniciará este viernes sus vuelos regulares, luego de que los servicios fueran habilitados por la Administración Nacional de Aviación Civil. No fue así el caso Flybondi, otra low cost, que anunció que no volará esta semana y por su parte la compañía Andes aún no confirmó fechas.

JetSmart comenzará a operar regularmente con un servicio que, partiendo desde el aeropuerto de El Palomar, tendrá como destinos a Córdoba y Mendoza. El gerente general de la empresa, Gonzalo Pérez Corral dijo que presentaron el cronograma de vuelos para el mes de octubre «el pasado jueves» y que estima que «como son 72 horas, mañana contaríamos con las autorizaciones correspondientes de parte de la ANAC».