En Caleta Olivia se trabaja en la conformación de un frente social contra el hambre

En Caleta Olivia se esta llevando adelante debates y discusiones sobre las diferentes problemáticas que llegan a las distintas organizaciones sociales y a algunos referentes de partidos políticos, en un contexto de pandemia que agravó la crisis sanitaria y socio económica que ataca a los más vulnerados por el Estado.

Para quienes nos convocamos es primordial terminar con el hambre y la pobreza . Siendo éste nuestro principal eje de unidad.

Entendemos que en una provincia y localidad que no se reconoce la pobreza están condenando a profundizarla.

En las organizaciones sociales se acrecienta cada vez más la demanda de asistencia, dia a dia se suman más familias a los merenderos y comedores que se sostienen a fuerza de la solidaridad de los mismos vecinos y vecinas.

La falta de trabajo no hace más que profundizar la rotura del tejido social.

La falta de asistencia, contención, articulación y sumado al grado de soberbia que hay en el COE hace que las personas con COVID-19 y aisladas se sientan totalmente abandonas.

Cada una de las organizaciones , agrupaciones y referentes de partidos políticos hemos acercando nuestra preocupación a los funcionarios tanto municipal como provincial. Sin tener ningún tipo de respuesta concreta.

Terminar con el hambre y la pobreza significa trabajo genuino y digno.

Significa el reconocimiento de los comedores y merenderos.

Significa que se reconozca como trabajadorxs esenciales a quienes están frente a las tareas de cuidado y de la economía popular. Y reconocerlxs también significa que obtengan un salario no menor al mínimo, vital y móvil.

La problemática de la educación de nuestros niñxs y jóvenes, al no poder sustentar la conectividad. El estado debe garantizar que la educación siga siendo pública y gratuita.

Es altamente preocupante el aumento de los casos de violencia de genero, abusos y violaciones de todo tipo. Es una problemática aguda que requiere de políticas públicas y de que quienes deben garantizar políticas de prevención y asistencia estén presentes en las barriadas populares .

Es por estas problematicas y más que, hacemos un llamado a todos los sectores que crean importante tomar una iniciativa y organizar una salida de esta situación de abandono a las demandas de la clase trabajadora mientras los sectores que explotan nuestros recursos, no solo no pararon su actividad, sino que aumentaron sus ganancias y no han aportado nada en esta pandemia, más que migajas.

_ TRABAJO GENUINO

_ TIERRA, VIVIENDA, SERVICIOS BASICOS.

_BECAS Y CONECTIVIDAD PARA LXS ESTUDIANTES.

_ RECONOCIMIENTO A LOS MERENDEROS Y COMEDORES.

_ASISTENCIA Y CONTENCIÓN A TODOS LOS AISLADOS POR COVID 19.

_RECONOCIMIENTO COMO TRABAJADORES ESENCIALES A LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.

– DEMOCRACIA PARTICIPATIVA .

Reiteramos la invitación a todos los sectores que quieran sumarse para debatir y realizar estrategias colectivas para que los gobiernos tomen la decisión política de terminar con el hambre .

* UCR , POLO OBRERO, BARRIOS DE PIE(L.S.), LA ESPERANZA, 20 DE OCTUBRE, Revolución Barrial , FeNaT – CTA-A, ESPERANZA DEL PUEBLO.

Fuente: Voces y Apuntes