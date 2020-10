Disney se queda sin el 50 por ciento de los derechos del fútbol argentino

AFA, la Liga Profesional y 20 de 24 clubes decidieron romper el contrato con la empresa por «graves incumplimientos». Boca y River están furiosos con la situación. Dicen que no fueron informados. Russo, hombre de peso en la Asociación, lo desmintió.

El silencio no es una característica de Nicolás Russo -presidente de Lanús y hombre de peso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)-. Mientras todos siguen en las sombras en la disputa de los derechos televisivos, que tira dardos venenosos desde distintos ángulos, Russo habla. Y apunta.

«Ellos (por Boca y River) quieren profundizar las diferencias que existen con los demás clubes. Y nosotros consideramos que debemos cobrar mucho más dinero de la TV que el que percibimos actualmente. Esa es la verdadera discusión de fondo. Boca y River están en la discusión más chiquita, que es ver cuánto les toca a ellos. Los clubes pretendemos que todo el dinero que giren estas empresas por los derechos de televisación sea repartido de la misma manera», dijo Russo a Olé el último sábado.

En las oficinas del predio de Ezeiza que tiene AFA, en la previa al sorteo de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, 20 de 24 clubes votaron a favor de romper el contrato con Fox Sports (ahora de Disney).

Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba no estuvieron de acuerdo con la decisión. River y Boca no asistieron, ni presencialmente ni por Zoom. Argumentaron que no fueron avisados. Desde la casa madre del fútbol lo desmienten.

«Boca y River estaban notificados de lo que estaba pasando. De hecho, se los invitó a participar de un Zoom vía mail», aclaró Russo.

Claudio Tapia -presidente de AFA- y Marcelo Tinelli -mandatario de la Liga Profesional de Fútbol y presidente de San Lorenzo- jugaron con el apoyo de la mayoría de los clubes.

El argumento principal para la ruptura del contrato fue que Disney había tenido «graves incumplimientos» por no informar sobre la fusión entre ESPN y Fox Sports. Pero es sólo la punta del iceberg.

Para entender el conflicto hay que volver en el tiempo. Cuando Mauricio Macri, expresidente de la Nación, quitó Fútbol para Todos, Fox Sports adquirió en 2017 el 50 por ciento de los derechos. Turner (TNT Sports) obtuvo -y tiene- la otra mitad.

Dos años más tarde, Disney compró Fox en 71.300 millones de dólares. El gigante fue por todo. Durante el parate por la pandemia, los periodistas deportivos saltaron de un canal a otro porque son empleados (contratados) de Torneos, la productora. Mariano Closs, Sebastián Vignolo, Diego Latorre, Gustavo López, Oscar Rugerri, Daniel Arcucci y todos sus acompañantes están hoy en ESPN.

Otros quedaron afuera. Martín Libermann, una de las figuras de Fox, había dejado en claro su malestar ante esta decisión. «¡Compraron Fox para destrozarlo! Increíble, pero real. Yo tengo la camiseta de Fox puesta hace 23 años. La empresa se vendió y no sé qué haré», publicó el 19 de septiembre en su cuenta de Twitter. Había empezado el desmantelamiento, ya que, por contrato, desde el primero de enero de 2022 Disney no podrá usar más la marca Fox Sports en Argentina.

La fusión de los dos gigantes no fue aprobaba por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). «Este informe preliminar permite concluir que la operación de concentración económica notificada tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia, de modo tal que puede resultar perjuicio para el interés económico general, en relación al mercado de señales deportivas de televisión paga», aclara el CNDC en el dictamen.

Tapia y Tinelli sabían la jugada. Intentaron anticiparse. De este modo, empezaron a gestar la venta del 50 por ciento que le pertenecía a Fox. Turner tiene hoy prioridad por tener la otra parte. Y el Gobierno Nacional busca que algunos partidos sean transmitidos por la Televisión Pública.

Turner accedería a esto y corre con ventaja para quedarse con la totalidad de los derechos. Los clubes, como dice Russo, buscan más dinero y que la repartición sea más equitativa.

«Un 50% se reparte en partes iguales. Un 25%, por mérito deportivo (ubicación en la tabla de posiciones anterior al inicio de la competencia) y otro 25 por rating y share (encendido). Pero hay muchos clubes que no estamos de acuerdo con ese sistema, porque el rating no se mide de la misma manera en AMBA que en el resto de las provincias y además no todos los equipos jugamos los mismos días a la misma hora», explicó Russo.

Disney, aclaran, no se va a quedar de brazos cruzados. Estiman que se vienen juicios y conflictos -parecido al litigio que le hicieron Clarín y Torneos a AFA luego de quedarse sin los derechos por la creación de Fútbol para Todos-. Rodolfo D’Onofrio (presidente de River), dijo Russo, fue el interlocutor de la empresa. Él habría acercado el adelanto de 50 millones de dólares por el último año del contrato a Tapia. Fue en vano. La decisión estaba tomada.

Este lunes habrá una reunión en la sede de AFA. Estarán Tapia, Tinelli y directivos de Turner. Habrá novedades. Las aguas están divididas. La pelota empezó a rodar antes de tiempo. Mientras tanto, reina el silencio. Sólo por ahora.

Bonus track

Y la empresa que cayó parada fue Torneos. Cuando parecía que se quedaba sin nada, permaneció con los derechos internacionales nuevamente -renovó el contrato que vencía en junio- y seguirá produciendo el contenido del fútbol argentino.

Se pudo conocer que Turner le pagaba 1,3 millones de pesos por partido a Torneos. 24 equipos, 23 fechas, 12 partidos por fecha: son 276 encuentros por certamen. Es decir que recibió 358.800.000 millones de pesos por el último campeonato que se disputó.

Fuente: La Opinión Austral