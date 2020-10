Aerolíneas Argentinas comienza a operar el 22 de octubre. ¿Quienes podrán volar?

De a poco, distintos periodistas y medios de comunicación especializados, van conociendo información de como volverían los vuelos en los proximos días.

Así, Sir Chandler informó, «Por la demora atribuible a varias partes involucradas, Aerolíneas Argentinas no podrá volar este lunes como se esperaba y recién lo hará desde el jueves, según confirmaron fuentes directas. Lo que si arrancaría el lunes es la venta de pasajes con la programación REAL y definitiva de los primeros días. Esto siempre hablando de cabotaje. Se esperan más precisiones pronto».A su vez Aviacionline informó, «tras oficializarse este jueves el regreso de los vuelos regulares domésticos en Argentina, una de las principales dudas que tienen aquellos interesados en viajar es si podrán o no subirse al avión. El decreto publicado el lunes 12 de octubre especifica el transporte interjurisdiccional está habilitado solo para aquellos grupos de personas que realicen actividades o servicios esenciales, los cuales ya se encontraban habilitados con anterioridad, pero a los cuales también se sumaron aquellos que deban realizarse tratamientos médicos y sus acompañantes.

Repasemos entonces qué grupos de personas son las que ya pueden comprar un pasaje para volar por Argentina, tal y como figura en el artículo 11° de esa norma:

1 – Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2 – Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.

3 – Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

4 – Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el Gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5 – Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes.

6 – Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

7 – Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.

8 – Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

9 – Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

10 – Personal afectado a obra pública.

11- Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

12 – Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 429/20 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto N° 297/20 cuando se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

13 – Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

14 – Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

15 – Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

16 – Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

17 – Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

18- Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

19 – Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

20 – Servicios de lavandería.

21- Servicios postales y de distribución de paquetería.

22- Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

23 – Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

24 – Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice.

25 – Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°.

26 – Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, inciso 8.

27 – Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 1, 2 y 3.

28 – Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.

29 – Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.

30 – Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES-, en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 1.

31 – Personal docente y no docente de los establecimientos educativos que reanuden las clases presenciales o las actividades educativas no escolares presenciales, de conformidad con el artículo 25 del presente Decreto y su actividad se desarrollará conforme se establezca en los respectivos protocolos.

Al listado oficial se le suma, como ya mencionamos en otro párrafo, aquellas personas que deban trasladarse para la realización tratamientos médicos y sus acompañantes.

Quienes puedan justificar pertenecer a alguno de estos grupos deben tramitar previo al vuelo el «Certificado Único Habilitante para la Circulación» a través de la aplicación para celulares Cuidar (Android e iOS) o bien visitando a través de Argentina.gob.ar.

Junto a esto será clave averiguar cuáles son los requisitos de ingreso que solicita la provincia hacia la cual se quiere dirigir el pasajero, que pueden variar desde la presentación de un certificado negativo para COVID-19 (como Corrientes), la realización de cuarentena por 14 días a su arribo (como Corrientes) o ambos.

Los viajes por motivos turísticos deberán aguardar algún tiempo más. Como experiencia cercana tenemos a Chile, país en el que los vuelos regulares nunca se suspendieron, aunque estaban limitados a personas que pudieran justificar las razones del viaje. Recién hace algunas semanas se habilitaron para toda la población.

La próxima semana se volverán a autorizar los vuelos internacionales regulares

Luego de la habilitación de las operaciones domésticas regulares oficializada esta semana, el gobierno argentino avanzará en el retorno de los vuelos internacionales a partir del lunes 19 de octubre, fecha en la que se publicará una resolución complementaria.

Fuentes cercanas al Ministerio de Transporte confirmaron a Aviacionline que en la práctica cambiará la denominación de los vuelos especiales a regulares, dándole a las compañías aéreas la posibilidad de programar sus operaciones sin necesidad de obtener autorizaciones caso por caso, abriendo un horizonte de comercialización de pasajes a más largo plazo.

Esta medida ayudaría a darle previsibilidad tanto a las aerolíneas como a los mismos pasajeros, y será un paso clave en la recuperación de la actividad.

En los tramos desde Argentina los vuelos estarán disponibles para argentinos o extranjeros (aunque cada uno deberá informarse respecto a los requisitos de entrada al destino), pero el ingreso al país seguirá restringido a ciudadanos argentinos o residentes, dado que eso está contemplado en el decreto del Poder Ejecutivo que regula la emergencia sanitaria.