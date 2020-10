Macron declaró el estado de emergencia sanitaria y toque de queda

El gobierno de Francia decretó este miércoles el estado de estado de emergencia sanitaria a partir del sábado 17 de octubre, y se impondrá el toque de queda durante cuatro semanas en París y 8 ciudades más.

Emmanuel Macron anunció el estado de emergencia sanitaria ante la segunda oleada de contagios de coronavirus, y definió como “pertinente” establecer el toque de queda entre las 21:00 y las 06:00 en París, Aix-Marsella, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen y Toulousse, Saint Etiénne, por cuatro semanas hasta que bajen los casos positivos.

A quienes incumplan esta medida se le impondrán multas que van desde 135 euros y 1.500 para reincidentes.

“No hemos perdido el control. Estamos en una situación que es preocupante y que justifica que no estemos inactivos ni en pánico”, sostuvo el primer mandatario francés en una entrevista televisiva, y agregó: «Somos conscientes de que habrá consecuencias económicas».

Más allá de la cantidad de casos registrados en los últimos días decidieron no limitar la movilidad entre regiones.

Por su parte, varios líderes de la oposición dejaron trascender que no se opondrán al eventual toque de queda.