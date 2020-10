La respuesta de Maradona a Macri: «Le cagaste la vida a dos generaciones de argentinos»

El ex crack de fútbol le contestó al ex presidente Mauricio Macri. «Por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos», replicó. Tras una jornada jornada de protesta opositora y luego de que Mauricio Macri dio una entrevista televisiva por primera vez tras dejar la presidencia, Diego Maradona le contestó por las redes sociales a las declaraciones del líder de Cambiemos. Desde su Instagram, el ex jugador de fútbol dijo: «Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos» .

Posteriormente se dirigió al ex presidente: «Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre» .