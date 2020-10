Con hospitales sobrecargados, el Reino Unido se prepara para nuevas restricciones

El primer ministro británico, Boris Johnson, tiene previsto anunciar este lunes el cierre de pubs y gimnasios, y más restricciones de reunión en Inglaterra, horas después de que el jefe del sistema de salud público advirtiera que el número de personas internadas con coronavirus ya superó al de marzo, cuando se decretó el confinamiento nacional por la pandemia.

En una comparecencia virtual desde Downing Street -la residencia y despacho oficial de Johnson-, el director médico nacional del Sistema público Sanitario del Reino Unido (NHS), Stephen Powis, remarcó la necesidad de adoptar medidas ahora pues, de no hacerlo, «la cifra de muertos será demasiado alta para poder manejarla».

Según los últimos datos divulgados ayer por el Ministerio de Salud británico, el Reino Unido registró otros 12.872 nuevos positivos y otros 65 muertos por Covid-19 en las 24 horas previas, con lo que el número de decesos por el virus alcanza los 42.825, el mayor para un país de Europa.

Johnson tiene previsto anunciar este lunes nuevas restricciones en Inglaterra en base a un sistema de tres niveles que clasificará las regiones de Inglaterra en zonas de «alto», «medio» y «bajo» riesgo epidemiológico, informó la cadena BBC.

Los pubs y gimnasios deberán cerrar en las zonas con «alto riesgo», donde además se impondrán más restricciones todavía a las reuniones entre personas no convivientes.

El alcalde de la región de Liverpool. Steve Rotheram, dijo que la ciudad costera del noroeste de Inglaterra será incluida en el nivel de «alto riesgo», aunque explicó que aún no se acordó con Gobierno central cuáles serán exactamente las restricciones.

Se espera que también tengan que cerrar otros establecimientos además de gimnasios y pubs, pero los restaurantes estuvieron haciendo un intenso lobby para que los autoricen a seguir abiertos.

Luego de disminuir en el verano, los casos de coronavirus están otra vez en alarmante aumento en el Reino Unido, y Liverpool tiene una de las mayores tasas de infección del país, de más de 600 casos por cada 100.000 personas.

«Al tiempo que la tasa de infección ha empezado a crecer por todo el país, las admisiones en hospitales han comenzado a aumentar y está claro que las admisiones suben de manera más rápida en áreas donde los índices de infección son más elevados, particularmente en el noroeste», advirtió hoy Powis.

En su intervención, el director médico aseguró que los hospitales nacionales se encuentran ahora mejor preparados para tratar a estos pacientes que en la pasada primavera e indicó que se introducirán nuevas medidas para afrontar la crisis, como tests regulares al personal de salud zonas de alto riesgo, incluso si no presenten síntomas.

«Para proteger a nuestro personal y nuestros pacientes, introduciremos -con tests proporcionados por el servicio de detección y rastreo- tests regulares para los trabajadores de estas áreas consideradas de alto riego, incluso aunque no presenten síntomas», reveló.

En segundo lugar, el experto médico destacó, además, que el sistema público sanitario nacional habilitará hospitales temporales -los llamados Nightingale- en Manchester, Sunderland y Harrogate, zonas de mayor incidencia de casos.

«Se les ha pedido que se movilicen durante estas próximas semanas para que estén preparados para admitir pacientes si es necesario», dijo.

Las medidas que anunciará Johnson se aplicarán en Inglaterra, donde la salud es potestad del Gobierno central de Londres.

Los otros «países» del Reino Unido -Escocia, Gales e Irlanda del Norte- siguen las reglas sanitarias dictadas por sus gobiernos semiautónomos. Escocia reforzó sus medidas la semana pasada, mientras que Gales estudia si hacer lo mismo «en los próximos días».