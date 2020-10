A pesar de los anuncios, por ahora no vuelven las clases presenciales en Santa Cruz

Si bien no hubo un comunicado público, los estudiantes de Santa Cruz no volverán a las aulas en lo inmediato y se mantendrá la modalidad virtual. La decisión de las autoridades educativas de la provincia se basa en que el índice dado a conocer desde Nación no modifica los criterios vigentes hasta ahora en Santa Cruz.

Así se lo hicieron saber los representantes del CPE, Ismael Enrique Ninette Milostic y Pablo Ruiz, a los representantes gremiales en la que reiteraron lo que ya habían repetido en encuentros anteriores: «no se observa como posible un regreso presencial en lo inmediato». Tampoco se detalló por ahora qué ocurrirá con los estudiantes que están en el último año de cada ciclo.

En la misma reunión los representantes del CPE aseguraron ante los docentes que «muchas de las cosas que se plantean en los medios son pensadas en el AMBA. Nosotros quedamos encerrados en esa información y a veces nuestra realidad no se asemeja propiamente a lo que pasa allá», confirmando así que por ahora los chicos de Santa Cruz no vuelven a las aulas.

En 11 de los 15 municipios de la provincia hoy se registran casos activos, pero solo dos ciudades Río Gallegos y El Calafate están definidas como zona de transmisión comunitaria. A la fecha Santa Cruz registra 1.611 casos activos, en tanto 4665 pacientes recibieron el alta y 84 personas fallecieron.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció que las clases presenciales en las escuelas volverán en forma progresiva y con uso de tapabocas en aquellas localidades que tengan un nivel bajo de circulación de coronavirus, mientras que las que tengan un nivel medio los estudiantes podrán realizar actividades educativas no escolares en espacios abiertos y con un máximo de 10 personas. En Santa Cruz la mayoría de las localidades tiene bajo índices de contagio.

Fuente: winfo.com.ar