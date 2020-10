Sindicatos de Santa Cruz, Chubut, Salta, Neuquén y Cuyo esperaban una recomposición que no llegó. Las Cámaras empresarias ofrecieron reconocer un 16,2% como “revisión” de la paritaria 2019, pero rechazaron ajustes por 2020 y el pago de un bono. Se deslizó que habría un “excedente” de trabajadores en los yacimientos.

Finalizó ayer una nueva reunión de la paritaria petrolera. Ante las cámaras empresarias, a expensas del Ministerio de Trabajo de la Nación, se presentaron referentes de los sindicatos de Petroleros y Gas Privados de Santa Cruz, de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, de Petroleros Privados de Chubut, la Federación Argentina de Hidrocarburos, y los Jerárquicos de Cuyo, Neuquén y Salta.

Buscaron definir un incremento salarial, pero eso no ocurrió. Las cámaras ofrecieron reconocer el 16,2% que adeudaban desde marzo de este año, y que es una revisión de la paritaria 2019. Sin embargo, rechazaron sumar otros montos relativos al presente año.

Según fuentes sindicales, las Cámaras habrían manifestado que hay un excedente de trabajadores en los yacimientos. El malestar gremial no se hizo esperar, y los referentes de cada entidad abandonaron el recinto de negociación.

El viernes culmina la prórroga de la conciliación obligatoria. Luego de los 15 días establecidos por Ley, la autoridad laboral sumó otras 5 jornadas. De acuerdo a las fuentes, no habría expectativas de arribar a un acuerdo antes de la fecha tope.

Por otra parte, los gremios indicaron que las empresas también rechazaron realizar el pago de un bono extraordinario. Vale recordar que días atrás YPF había acordado el abono de una suma de 60 mil pesos para los petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Al parecer, las demás compañías no estarían de acuerdo con esa medida.

Luego de vencer el plazo de negociación, la cartera laboral deberá liberar a las partes. En este marco, podrían retornar las medidas de fuerza.