Eugenio Quiroga: “Quieren debate y se terminan rateando de la sesión”

El vicegobernador Eugenio Quiroga manifestó su descontento con la escena protagonizada este jueves por el bloque opositor, luego de que se negara a aceptar el reglamento de la Cámara del Pueblo.

“Este tema tan importante debemos discutirlo en el momento correspondiente, donde seguramente éste y otros asuntos, que fueron parte de la agenda mediática de estos días, serán tratados”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Eugenio Quiroga este jueves al mediodía, luego de que uno de los diputados de la bancada de Cambiemos reclamara una cuestión de privilegio para tratar el proyecto de ley para aplicar el tratamiento de ibuprofeno inhalado sobre tablas.

“Le pido a todos los diputados y diputadas que intentemos ordenar el debate para que todos puedan exponer su punto de vista en un tema que no es para nada sencillo, porque la ciudadanía espera un debate sano y con fundamentos, pero también con conocimiento y no con chicanas”, insistió el vicegobernador antes de que la oposición decidiera retirarse del recinto.

Al parecer, la estrategia de la bancada era la de pedir la palabra sobre su proyecto, pero no estar presentes durante el tratamiento, idéntico al comportamiento que tuvieron semanas atrás en el Senado.

El día anterior, ambos bloques acordaron un despacho de comisión para tratar un proyecto que solicita al Gobierno de Santa Cruz, la aplicación del tratamiento para cuando el ANMAT dé su aprobación.

Sin embargo, la oposición decidió luego presentar otra alternativa, que insistía en que la medicación- que sigue en etapa experimental y no tiene todavía ensayo clínico-, se aplique de todas formas en los pacientes con el virus. Luego de la sesión, Quiroga aclaró que “hay dos asuntos acá: por un lado, nosotros no estamos en contra del ibuprofeno inhalado ni de ningún tratamiento que pueda ponerse a disposición de las personas con Covid-19, por eso cuando dicen que estamos en contra es falso, lo que no vamos a permitir, es que se convalide un tratamiento que está fuera de la ley”, advirtió. Por otro lado, determinar qué tipo de tratamiento se aplica o no, es facultad exclusiva del Ministerio de Salud.

Aun así, para el vicegobernador, las escenas que se pudieron ver en la sesión de este jueves, ya no tienen que ver con el ibuprofeno inhalado, sino que “son el ejemplo de cómo incluso en un drama como el que vivimos, hay quienes se aprovechan de la desesperación de la gente y hacen de esto un hecho político”, criticó.

“Fue un verdadero bochorno y por eso no puedo más que pedirle disculpas a los santacruceños y las santacruceñas”, marcó luego el titular del Legislativo, que, además, desde que se desató la pandemia se encuentra al frente de la coordinación del COE en la zona norte.

“Hablamos de diputados de una oposición que quiere debate y se termina rateando de la sesión, cuando tenían la oportunidad de argumentar qué hay detrás de la insistencia por un tratamiento del cual desconocemos sus resultados y que privilegian por sobre más de cien ensayos clínicos que hay actualmente en el país”, sostuvo.

“Ellos tiene la obligación de representar los intereses de su comunidad, nadie vota personas para que después huyan de su lugar de trabajo y no den la pelea por sus ideas” por eso “vamos a ser muy estrictos con el reglamento, en la casa del Pueblo no vamos a permitir que se haga cualquier cosa”, dijo.

Finalmente, sobre la situación que atraviesa la provincia, el vicegobernador reiteró el compromiso de la Cámara del Pueblo por acompañar “toda gestión relativa a la salud pública, siempre y cuando no ponga en peligro a la gente” y advirtió que “esa es la diferencia entre ser Gobierno y oposición, que nosotros tenemos una responsabilidad real y no podemos permitirnos caer en la demagogia”, finalizó