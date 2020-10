Plan DetectAr: ya realizan testeos rápidos en el Madres a la Lucha

Cerca de 15 agentes sanitarios ya recorren las calles del populoso barrio de la capital provincial. Puerta a puerta realizan cuestionarios previo a concretar el test rápido que arroja el resultado en cuestión de minutos.

Desde este martes, de 10 a 16 ,agentes de Salud del hospital de Río Gallegos, en conjunto con Cruz Roja y referentes de la organización barrial La Poderosa, desplegaron un operativo para detectar casos positivos de COVID en el barrio Madres a la Lucha.

Entre 15 y 20 minutos tardan en obtener el resultado una vez hecho el test que, a diferencia del tradicional hisopado, detecta antígenos y no anticuerpos. «Este es más efectivo en cuestión de tiempos para que la persona se aisle y no tenga que esperar tres días el resultado. Además, servirá para no saturar el laboratorio que recibe las muestras de todos los puestos fijos y de todos los domicilios», explicó Brenda Ortiz, agente del nosocomio local.

El mecanismo del test rápido es similar al de un hisopado normal. «Se hace por una sola fosa nasal. Luego, se mezcla la carga viral con una solución en un tubo flexible y se coloca en una placa que marca una línea de control, parecido a un test de embarazo, en donde si aparecen dos líneas el resultado es positivo».