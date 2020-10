Doctor Doreski: “El ibuprofeno inhalado permite ganar tiempo y salvar vidas»

Organizado por los diputados patagónicos Lorena Matzen, Roxana Reyes y Gustavo Menna, y con la participación de la diputada Nadia Ricci se llevó a cabo un encuentro con el Dr. Alexis Doreski sobre el uso de ibuprofeno inhalado en pacientes Covid-19. También asistieron legisladores nacionales, provinciales y profesionales de la salud de Santa Cruz, Río Negro y Chubut.

El Dr. Doreski, director de Investigación Médica de la Fundación Respirar y uno de los principales promotores del uso compasivo del ibuprofeno inhalado, comenzó su presentación aclarando que esta técnica es meramente asistencial y que se le atribuye la noción de “experimental” sólo por el cambio en la vía de administración de la droga madre.

“Esta intervención debe ser investigada posteriormente para mostrar su seguridad y eficacia, pero el contexto de pandemia justifica ética y moralmente la utilización de una intervención no probada en la práctica porque los pacientes no tienen tiempo. Quienes no aprueban el uso del ibuprofeno inhalado se sitúan en una sociedad académica y científica para opinar sobre el paciente que está sufriendo y eso no es justo”, sostuvo el Dr. Doreski.

Una de las preguntas más recurrentes que hicieron los participantes fue si era la ANMAT la que debía tomar la decisión de aprobar la implementación del ibuprofeno inhalado.

“No es la ANMAT la autoridad de aplicación, sino los ministerios de salud provinciales. Estamos haciendo el uso compasivo que está amparado por muchas normas nacionales e internacionales. Los ministerios de salud y la ANMAT suscriben la declaración de Helsinki, por lo que el descubrimiento y el tratamiento de más de 1.000 pacientes avalan el uso del medicamento al menos hasta salir de la emergencia sanitaria que atraviesa el país” explicó el Dr. Doreski, que cuenta con un Magíster en Investigación Clínica Farmacológica.

En cuanto a las autoridades médicas de la provincia de Santa Cruz estuvieron presentes el Dr. Horacio Córdoba, presidente del Colegio Médico de la provincia y la Dra. Analía Constantini, jefa de pediatría del Hospital Regional de Río Gallegos.

El Dr. Córdoba fue muy crítico con los legisladores del oficialismo que no quieren aprobar el proyecto. “Están diciendo quién vive y quién muere. Hoy estaba la última cama ocupada, el recurso humano al borde y las salas saturadas, con un promedio de 120 casos positivos y con una alta población de riesgo que no podemos aislar. Han convertido este tema en algo político dejando de lado lo que realmente importa, que es lo humanitario».

En tanto la Dra. Constantini manifestó que necesitamos que se apruebe este tratamiento con urgencia. “Por una razón simple es que el sistema de salud está colapsado y el hospital es el único donde se pueden internar.” E interpeló también al oficialismo. “Tenemos un gobierno sordo. Lo van a aceptar cuando alguno de ellos sature 70 y no tenga respirador ni avión. Es así de cruda nuestra historia y lo ha sido siempre».

En el cierre tomó la palabra la legisladora Nadia Ricci, quien recordó que el 9 de septiembre presentó el proyecto en la legislatura provincial y desde ese día fallecieron 52 pacientes COVID-19.

“Apelamos a la sensatez y a la sensibilidad para que los ministerios tomen la decisión de autorizar el uso del ibuprofeno en cada una de nuestras provincias”, coincidieron las diputadas de la UCR Roxana Reyes y Nadia Ricci.

Para finalizar la reunión, el Dr. Doreski dejó en claro que “El ensayo clínico se va a hacer cuando la Anmat lo apruebe, pero el uso compasivo lo vamos a seguir haciendo porque estamos seguros de que no estamos haciendo daño. La reducción de los días de internación significa menos utilización de personal de salud y menos utilización de respiradores, dos situaciones que descomprimen los sistemas de salud que se encuentran colapsados. Por eso, a los ministros de salud que todavía no adhirieron les digo: tienen una oportunidad histórica».