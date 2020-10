Así quiere Bariloche recibir turistas nuevamente

Bariloche en Río Negro, es una de las ciudades íconos del turismo de Patagonia y de la Argentina. Hace un par de semanas, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras y el Intendente de Bariloche Gustavo Gennuso, tuvieron una reunión con el Ministro de Turismo y Deporte de Nación Matías Lammens, donde le entregaron una carpeta con el protocolo piloto para volver a tener turismo en esa ciudad rionegrina.

Así durante la semana pasada y el fin de semana, el intendente Gustavo Gennuso dio algunas entrevistas y también habló en un encuentro que se hizo en el Centro Cívico de Bariloche.

El Intendente explicó, “hace ya varias semanas hemos presentado en nación un plan con el protocolo, junto a la gobernación de Río Negro. Algo que ya esperábamos que estuviera aprobado. La idea de traer turismo progresivamente, es que a partir de esta semana traigamos turistas a Bariloche. Primero tendríamos un cupo para mil turistas porque queremos hacer todo un sistema de observación y que así, a mediados de octubre llegue el primer avión y de esa manera hacer un plan progresivo con los aviones. De esta manera Rio Negro fue de las pocas provincias que ya aceptó hace 2 semanas que vengan aviones a la provincia.”

También Gennuso en sus declaraciones exclamó, “sabemos el compromiso que tenemos con nuestros vecinos, hoy tenemos el problema con los temporarios, con los comerciantes, estamos luchando en 1000 frentes para que el sector del turismo y todos tengan trabajo. Estamos codo a codo con los trabajadores y venimos trabajando y peleando y hay muchos intendentes de distintas ciudades turísticas que nos preguntan cómo vamos a hacer. Queremos hacer una masa crítica con esos intendentes para que el turismo, comience desde ahora y tener turismo todo el verano, y así no tener un vacío en la media ni en la temporada alta. Así que estamos trabajando codo a codo, es la idea que cuando venga el turismo nos cuidemos y cuidemos a los turistas. La mejor tarea de traer turismo es que nosotros nos cuidemos que bajemos en la cantidad de casos que tenemos, por favor les pido a los barilochenses que no se junten, que no coman el asadito, siempre digo lo mismo, pero es la clave para que traigamos turismo bajemos la cantidad de contagios, hagamos de que no crezca y eso depende mucho de la actitud de cada uno de nosotros sabiendo que esto es muy contagioso.”

Más de 800 alojamientos se han capacitado vía online para recibir al turismo en cuanto nación lo habilite.

¿Cómo funcionará este sistema? Uniendo las prácticas más eficientes de quienes ya han reiniciado su actividad en el país y en la región. Se creó una página web en la que los alojamientos habilitados se registran como prestadores y declaran cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, y cuyo cumplimiento será luego fiscalizado por el municipio.

El pasajero (en una primera etapa sólo rionegrinos) contratará uno de esos alojamientos y el establecimiento le emitirá un “permiso” con el que podrá ingresar a la ciudad. Entre los requisitos obligatorios se encuentran completar una declaración jurada y contar con una asistencia médica con cobertura para casos de COVID-19 (hoy prácticamente todas lo incluyen).

También Gennuso explicó, “los visitantes de la provincia deberán llegar en sus propios vehículos, porque el transporte público no estará habilitado todavía, pero una vez en Bariloche podrán hacer la misma vida que cualquiera de sus ciudadanos. Por ejemplo, podrán comer en restaurantes y tomar algo en las típicas cervecerías, con la salvedad de que deben hacer una reserva previa; podrán comprar en los comercios de recuerdos o en las clásicas chocolaterías; recorrer los circuitos y miradores; e incluso practicar numerosas actividades como pesca deportiva, kayak, rafting, trekking o MountainBike, siempre bajo los protocolos de Nación, aplicados por los prestadores.” A su vez estamos habilitando una radio frecuencia FM para que con los guías que también están involucrados, los turistas en sus autos puedan realizar con una guiada esas excursiones.”

¿Qué no podrán hacer? Ascender a los cerros Catedral, Campanario y Otto; o disfrutar de las navegaciones por el lago Nahuel Huapi. Sin embargo, esto podría cambiar con el correr de las semanas.

Ojala esta prueba piloto funcione en Bariloche y así sería un faro para las grandes ciudades turísticas como El Calafate.

Para eso se necesita trabajar en conjunto, Nación, Provincia y Municipio, todos en la misma mesa dialogando y encontrando las mejores soluciones dentro de una pandemia donde en el interior del país siguen creciendo los contagios día a día.

Fuente: Ahora Calafate