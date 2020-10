Facundo Prades: “hay funcionarios del actual gobierno que están siendo atacados por miembros del propio gobierno”

El ex intendente de Caleta Olivia, Facundo Prades, dialogó esta mañana con Voces y Apuntes sobre diversas cuestiones e hizo hincapié en las diferencias que existen en el interior del ejecutivo municipal. Hay funcionarios del actual gobierno que quieren sacar a compañeros del mismo gobierno, para sacárselos de encima, para que no puedan crecer, y ese no es el camino. Más aún con esta situación que se vive por la pandemia y por el impacto económico que tiene”.

Facundo Prades regresó a Caleta Olivia tras varios meses de estadía en Buenos Aires, donde realizó parte del tratamiento por su enfermedad oncológica. Sse refirió a diferentes temas: habló de su salud, su futuro político, el impacto de la pandemia, y las decisiones del actual gobierno.

“La pandemia ha impactado al mundo, incluso a las naciones con un potencial de desarrollo sumamente importante, no han podido con esta situación. La Argentina tomó una decisión que le permitió en un principio controlar la situación, luego empezar a ocurrir consecuencias de gravedad que hicieron modificar esas decisiones”, explicó Prades. Sobre el avance del virus en Caleta Olivia, el ex intendente dijo que: “son imprevistos y una vez que el virus entra es muy difícil poder pararlo. Se pueden tomar algunas medidas como las vueltas de fase o la circulación restringida, pero eso no significa que no va a haber más virus”.

“Quien conduce una situación así, sabe que al tomar una decisión para proteger algo, desprotege otra cosa. El sector comercial se vio sumamente perjudicado y no alcanza con un plan que pueda ofrecer el gobierno. Algunos lugares como Buenos Aires y Mendoza han tomado muchas decisiones acertadas que han significado la posibilidad de cubrir medianamente al sector productivo para que puedan en algunos casos, ir subsanando el bache económico del inicio de la pandemia. El Estado en todos sus niveles debe tomar medidas urgentes en razón de proteger a estos propietarios de comercios”, reflexionó.

En cuanto a su situación como referente político, Facundo Prades hizo mención a la posible alianza con Máximo Kirchner. “Hubo tres meses en los que me ocupé únicamente de mi salud y luego sí he ido conversando con actores políticos acerca de la realidad de Caleta Olivia. Uno habla en pos de ir mejorando la realidad de los vecinos. Yo conozco hace mucho a Máximo, él ocupa hoy un lugar importante y creo que tiene la llave para resolver un montón de cuestiones en Santa Cruz. Ir trabajando con ideas a futuro para resolver problemas es lo que corresponde, pensando en armar un esquema político con gente joven y que puedan conducir el futuro de la provincia por los próximos años”, expresó.

Al profundizar en la realidad política que hay en Caleta Olivia hoy, Prades hizo énfasis en que: “hay muchos funcionarios del actual gobierno que quieren sacar a compañeros del mismo gobierno, para sacárselos de encima, para que no puedan crecer, y ese no es el camino. Más aún con esta situación que se vive por la pandemia y por el impacto económico que tiene”.

Por último, el ex intendente dejó un mensaje para los vecinos de Caleta Olivia. “He aprendido que hay que valorar extremadamente la salud. Es lo que nos permite disfrutar los buenos momentos y afrontar tal vez los malos momentos. Mi consejo es cuidarnos, reducir el contacto con las personas, aunque sea difícil. Acá nos juntamos mucho, los amigos, los famosos asados, es parte de nuestra idiosincrasia, pero tenemos que esperar, ser pacientes y tener muchísima atención. Tenemos un horizonte de que va a existir una vacuna para recuperar la normalidad”; cerró.

Fuente: Voces y Apuntes