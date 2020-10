Alertan por estafas en nombre de la AFIP

“En una maniobra muy compleja le ofrecen un crédito y después le dicen que tiene una deuda con la AFIP. Las personas caen en la inocencia y con el deseo que le entreguen este crédito, paga en una casa de pago con un pin a una persona en particular, supuestamente empleado de la AFIP”, dijeron.

“Es todo mentira no acepte intimación ni dé ningún dato”, aclararon.

Asimismo, remarcaron que no tienen cobradores ni venden publicidad en ningún tipo de medio. “La gente debe estar atenta ante cualquier situación y denunciarlo en nuestra página web (www.afip.gob.ar) o telefónicamente al 4744281”, destacaron.

FUENTE: Telefe Noticias