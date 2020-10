La CGT Zona Sur a favor del tratamiento de Ibuprofeno inhalado

Se concretó una reunión virtual de la CGT Zona Sur, en la misma se trató como único tema la situación epidemediológica de Río Gallegos y el tratamiento de Ibuprofeno Inhalado. En la oportunidad fue invitado especialmente el Dr. Horacio Córdoba, como miembro activo de COE Río Gallegos y presidente del Colegio Médico.

El topico era conocer sobre el avance del virus en Santa Cruz, en especial en nuestra ciudad capital y la posibilidad, como alternativa de salud, el uso de Ibuprofeno inhalado. Se detalló que esta medicina puede ser un paliativo alternativo,que está dando buenos resultados en distintas provincias del país. Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Jujuy, son algunos lugares donde este medicamento se está aplicando en pacientes, con el único objetivo de evitar, o al menos intentar, que los pacientes críticos no lleguen a necesitar asistencia respiratoria.

«Nos manifestó la delicada situación del personal de salud en el Hospital Regional Río Gallegos, único establecimiento que hoy se encuentra absolutamente abocado a tratar de mitigar los efectos de COVID-19 en nuestra ciudad y contó la preocupante situación que atraviesan pacientes con otras patologías, y necesitan atención hospitalaria», dijeron los asistentes.

No obstante fueron contundentes en decir que «una vez más, vamos a manifestar el silencio del ejecutivo provincial a nuestras convocatorias de diálogo, como si nuestra condición de dirigentes gremiales, representante de los trabajadores e integrantes de pueblo santacruceño, no ameritan elevar nuestras preocupaciones, con el único objetivo de tratar de buscar soluciones y colaborar en la delicada situación que está atravesando la población de nuestra querida Santa Cruz».

Trtas haber analizado y escuchado al médico las organizaciones gremiales se manifestaron con un total apoyo al tratamiento como paliativo del ibuprofeno inhalado, «en esta lucha contra el COVID-19, como así entendemos que la sociedad y los trabajadores como parte de esta lucha vamos a exigir y supervisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad para los trabajadores que hoy están cumpliendo con los servicios esenciales».

Por último, los integrantes de la CGT Zona Sur indicaron que «esta organización y sus componentes, nos encontramos preocupados por esta triste realidad. Seguiremos articulando, trabajando y sobre todo buscando el bienestar de la sociedad y de cada uno de nuestros compañeros trabajadores, en el único camino de la unidad».