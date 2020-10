Prades criticó el funcionamiento del COE de Caleta Olivia

El ex intendente retornó a la ciudad por unos días. Habló con ElCaletense.net sobre su enfermedad, sobre la pandemia y sobre la situación sanitaria de Caleta Olivia. Criticó al ejecutivo municipal y valoró al personal de salud. Está en aislamiento obligatorio hasta el domingo.

Desde el inicio de la pandemia, Facundo Prades no había retornado de Buenos Aires. En CABA, se somete a un extenso tratamiento para combatir el cáncer renal que lo aqueja. Antes de continuar con mismo, contaba con unos días y decidió viajar a Caleta Olivia para ver a su familia.

Sin embargo, pasará la mayor parte del tiempo que dispone en aislamiento obligatorio, y en soledad. Recién el lunes podrá ver a sus hijos, en persona. Así lo relató a ElCaletense.net. «La idea del viaje es poder volver a mis tres hijos. Hace casi 7 meses que no los veo. Mi hija más grande, cuando empezó la pandemia, se volvió de Buenos Aires; que dónde está estudiando. Tampoco pude verla allá», mencionó.

Asimismo, expresó que «después de la última aplicación (del tratamiento oncológico), tenía 21 días libres, aproximadamente, y pude venirme. Estoy solo, en aislamiento obligatorio, porque además soy paciente de riesgo. Hasta el domingo inclusive, y recién el lunes podré juntarme con mis hijos. El jueves o viernes ya tengo que volver a Buenos Aires», relató.

Hace nueve días que está aislado, porque llegó el pasado 21. El próximo 13 de octubre debe realizarse una nueva aplicación del tratamiento, y dos días más tarde, se someterá a un nuevo estudio para ver el impacto de la medida médica. «Es un tratamiento de inmunodeficiencia, que sucede desde hace un año y medio o 2. Puntualmente para el cáncer renal, con la situación de que dos de los seis tumores que tengo están ubicados en la zona del estómago. Aparentemente, por lo que ha ocurrido hasta la sexta aplicación, cuando me hicieron el último control, estaba dando resultado en cinco de los seis», detalló Prades.

Según indicó, los tumores afectados por el tratamiento se «achicaron», pero uno habría crecido. «Hay que descartar si fue un crecimiento o una inflamación. Lo sabré durante el mes de noviembre», adelantó

Pandemia

Al margen de su situación particular, el ex jefe comunal se refirió a la situación pandémica; y de cómo afecta a la localidad. También, a la toma de decisiones. Criticó al intendente Cotillo y señaló que su gobierno es «autoritario».

«Creo que lo que ha pasado en la localidad (brote) es un poco lo que ha pasado en muchas del país. Ocurrió en Río Negro, como el caso de Choele Choel o General Roca; también en Comodoro Rivadavia y en Río Gallegos. Me parece que es propio de la inexperiencia, de la situación desconocida», dijo.

Agregó, que en algunos lugares del país, «tenemos muchas falencias en el sistema de salud que quedan expuestas en este contexto de urgencia».

COE

Prades habló de la «falta de información, que es lo que reclaman todos los vecinos. Hay informaciones cruzadas, hay cosas que no concuerdan. Entiendo que es propio el desorden y la desorganización de una situación que es anómala», analizó.

En este sentido, valoró la actitud de «médicos, enfermeros, camilleros, personal administrativo de salud, policía, bomberos, agentes de tránsito, prensa. Son un poco los que están en la primera barrera, el grupo directo que tiene que encontrarse con el virus».

Pero, enfatizó que «nuestra infraestructura de salud, está bastante atrasada. Se notan muchas falencias, escasez de muchas cosas y obviamente la termina pagando todo el personal».

Sobre el COE municipal, separó «la parte de la salud, por un lado; y por otro, el gasto de dinero que ha sido bastante controversial. Un ejemplo es que una operadora petrolera aportó un millón y medio de pesos y no estaba volcado en el presupuesto», disparó.

En lo que respecta a la administración de la ciudad en la pandemia, aseveró que «es poco prolija. No es transparente. Es un gobierno soberbio, intolerante y arrollador. Hacen las cosas como ellos quieren, llevándose por delante al que piensa de otra manera».

Amplió, asegurando que él habría convocado a todos los actores políticos y sociales de la ciudad, ante la emergencia. Y refirió, a modo de ejemplo, la tarea conjunta entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

«Acá no pasó eso, y no va a pasar nunca. El intendente ya estuvo ocho años, e hizo lo que quiso. Calculo que durante estos cuatro años, va a ser lo que a él le parezca. No lo comparto, pero el que conduce es el que toma las decisiones», culminó.