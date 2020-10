Destacan el trabajo del «Plan Detectar» en Caleta Olivia

El intendente Fernando Cotillo junto al vicegobernador Eugenio Quiroga, y otros miembros del COE recibieron al secretario de Calidad de Salud Arnaldo Medina y el Secretario de Seguridad y Política Criminal Eduardo Villalba junto a quienes recorrieron el centro de detección del Plan Detectar, el Centro de Monitoreo, el Complejo Deportivo Municipal, donde se reacondicionó un Centro de Aislamiento y culminó en el Hospital Zonal con una videoconferencia con la gobernadora Alicia Kirchner.

Recientemente el Gobierno Nacional presentó el Plan Detectar Federal, un nuevo enfoque en la estrategia de trabajo para afrontar la pandemia de COVID -19.

En este marco, los funcionarios del gabinete nacional visitaron Caleta Olivia a fin de abordar labor que se desarrolla y continuar aunando criterios. La ciudad cabecera del corredor norte lidera la puesta en marcha de este Plan que fue evaluado de forma positiva por las autoridades nacionales.

En ese marco, Cotillo destacó la importancia de la visita, considerando la amplia experiencia de ambos en lo que respecta a la situación de pandemia, lo que permitirá sumar a la tarea local y principalmente en cuanto al Plan Detectar como herramienta fundamental.

“Detectar gente es la herramienta, entonces vamos a replicar, fue un consejo de ellos que abramos otro lugar y vamos a hacerlo en B° Rotary 23 a partir de la semana que viene, estamos viendo cuál de las escuelas que hay en el barrio es la ideal”, sostuvo el Ejecutivo.

Los funcionarios nacionales destacaron el trabajo y la organización alcanzada a nivel local y esto fue puesto en valor también por el Ejecutivo Municipal. “No es fácil y es entre muchos actores de la ciudad, no solo la Municipalidad y Salud, colabora mucha gente y voluntarios fuera de cualquier cuestión política. Esto no se trata de política, se trata de trabajar, de cuidarnos y cuidar al otro”, agregó el intendente Fernando Cotillo.

Sumó también que esta visita permitirá potenciar la labor local, se incorporaron test y otras herramientas para continuar profundizando acciones con el compromiso de una comunicación permanente.

Por su parte, el secretario de Calidad e Salud Arnaldo Medina señaló sobre el trabajo en el Plan Detectar, “es muy buena la organización, y vemos que está dando resultados, si no se hubieran hecho estos rastreos y no se hubiera descentralizado desde el hospital, es muy probable que estas personas no se hubieran detectado y estarían en la comunidad infectando a otras personas, y así se llega a situaciones que después son muy difíciles de controlar”, expresó.

Fuente: Voces y Apuntes