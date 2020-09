Comodoro: «Hay personas que fallecen en la guardia o en su casa», piden volver a Fase 1

Así lo aseguró la titular del Área Programática Sur, Myriám Monasterolo, quien afirmó que las últimas medidas adoptadas «no lograron el objetivo, no hemos visto una reducción sustancial que es lo que necesitábamos para evitar el colapso», dijo. Además, reconoció que no hay camas en terapia intensiva disponibles, con poco personal de salud y las guardias llenas de pacientes sin poder recibir nuevos: «Es una situación de colapso y angustia, ya no se puede esperar más para retroceder de fase”.

Comodoro Rivadavia atraviesa uno de los momentos más críticos de la pandemia, con 1195 casos de coronavirus activos y 43 fallecimientos. Mientras que las camas en terapia intensivas están llenas en los hospitales y clínicas privadas. Miryam Monasterolo, directora del Área Programática Sur, brindó detalles sobre la situación y advirtió que debería ser inmediata el retroceso de fase para evitar la circulación de las personas.

“El fin de semana fue muy difícil porque estuvieron las guardias colapsadas, muchos pacientes internados en guardia esperando a que se liberara una cama para poder subirlos a piso o a la terapia, eso fue muy difícil”, afirmó.

Y explicó que además hubo mucho tiempo de espera en ambulancias fuera de las guardias o ambulancias que recorrieron toda la ciudad buscando una cama, “estamos llegando a los dos mil casos activos y ya tenemos 43 muertes, 39 en el mes de septiembre. Para nosotros es muy duro y doloroso, los equipos de salud están muy agobiados”, dijo.

Respecto a la posibilidad del retroceso a Fase 1 de la cuarentena, Monasterolo afirmó que “ya nos pasamos del tiempo, hace más de un mes que venimos pidiendo retroceder de fase, se ha intentado y todos hemos entendido que la situación economía había que ponerla en balance”, indicó. Y señaló, que la restricción de circulación por DNI “no creemos que se haya logrado el objetivo no hemos visto una reducción sustancial, que es lo que necesitábamos para evitar el colapso y evitar el modo en que está circulando el virus”.

Asimismo, la funcionario afirmó que “ya estamos encontrándonos con personas que fallecen en la guardia o en su casa, y esta realidad de no tener camas de terapia disponible, tener tanto personal de salud con baja por contagio o aislamiento, tener guardias llenas de pacientes sin poder recibir nuevos, ya muestra una situación de colapso, angustia y ya no se puede esperar más para retroceder de fase”.

La determinación de retroceder de fase se tomará junto a provincia y el equipo de salud de Nación que llegará a la ciudad “se evaluará ahora como de sigue a partir del 1 de octubre”.

Por último, en diálogo con Radio Nacional Comodoro Rivadavia, recordó que es plena la ocupación de camas en el sistema sanitario de la ciudad “trabajamos con cama caliente, en cuanto sale un paciente sube otro, la ocupación hoy es completa”, indicó.

Fuente: Voces y Apuntes