Reyes: “El gobierno debe asegurar el servicio de salud, no culpar a los vecinos»

El Gobierno de Santa Cruz, que por primera vez desde el inicio de la pandemia reconoció que la capacidad hospitalaria en Río Gallegos llegó a su límite, volvió a apelar a la responsabilidad de la población para descomprimir la situación sanitaria. Sobre esta situación se manifestó la legisladora nacional Roxana Reyes.

“La responsabilidad del gobierno es asegurar el correcto funcionamiento del sistema de salud provincial. La gobernadora no puede informar que colapsó el sistema y apelar únicamente a la responsabilidad de los vecinos. La función de gestionar la crisis sanitaria es responsabilidad exclusiva del gobierno. Para eso los eligió la gente y no tienen excusas”.

Sin lugar a duda, la pandemia dejó al descubierto la fragilidad del sistema sanitario en Santa Cruz. La sensación que tenía la gente sobre el abandono de años por parte del Estado provincial en materia de salud se hizo palpable con el correr de los meses y hoy los reclamos de los trabajadores de la salud por mejores condiciones de trabajo se reflejan tanto en las manifestaciones por redes sociales como en las marchas convocadas.

“Esta fragilidad del sistema de salud viene de hace mucho, no es algo nuevo. Lo que hizo la pandemia fue dejar al desnudo la falta de gestión. Pero igual de grave es que tampoco hayan aprovechado estos seis meses que tuvieron para fortalecer el sistema sanitario” reflejó Reyes.

Por otro lado, la diputada de Juntos por el Cambio hizo mención del impacto de esta cuarentena extensa en la salud de la población. “La gente está cansada física y emocionalmente. Han perdido sus trabajos, disminuido sus ingresos, quebrado sus negocios y ahora además deben soportar que el gobierno sea un mero comentarista de la realidad y los responsabilice de las consecuencias de su falta de idoneidad”.

“Exigimos un sistema de salud acorde al crecimiento poblacional. Exigimos que se hagan cargo de la situación. Que contraten equipos médicos para fortalecer a los profesionales de la salud que están agotados. Que se reconozca salarialmente a los trabajadores de la salud en términos reales y no a través de palabras lindas cuando es el día de la sanidad”.

“Así como en pocos meses construyeron enormes edificios públicos, esta vez tuvieron 6 meses para construir un centro de salud. Si hubiesen tomado esa decisión política, hoy no tendríamos que rogar por una cama libre o improvisar camas en los pasillos del hospital. Eligieron, en los hechos concretos, no privilegiar la salud. Aunque nos cuenten otra historia” sostuvo Reyes.

En ese mismo sentido, la diputada dijo que “no se entiende qué es lo que espera el gobierno provincial para descomprimir el sistema de salud. No lograron contratar médicos terapistas, no acondicionaron el Hospital Militar, no agilizaron los títulos de los estudiantes de enfermería de la UNPA, no realizaron campañas de prevención y concientización para jóvenes y adolescentes. En marzo les acercamos esas sugerencias.”