Petroleros testeó al personal de la sede Pico Truncado: todos negativos

En las últimas horas, continuando con la labor preventiva desarrollada desde la institución liderada por Claudio Vidal para combatir el COVID-19, se realizaron testeos a todo el personal que cumple funciones en la sede Pico Truncado, no detectándose ningún caso positivo.

Se trata de Test Serológicos INNOVITA, que se realizan mediante un análisis de sangre y permiten detectar los anticuerpos producidos tras el contacto con el virus. En este caso, si el resultado es positivo, quiere decir que hay inmunoglobinas, por lo que la persona ya habría superado el virus y faltaría saber si es una infección activa o pasada. De todas formas, los resultados de todos los trabajadores testeados fueron negativos.

En este caso, se analizaron más de 40 muestras procedentes de integrantes de Comisión Directiva, delegados, colaboradores, y personal que se desempeña en el edificio.

Desde la organización, se desmintió que se haya detectado un caso activo de coronavirus entre el personal testeado, retractando una versión surgida desde un medio de comunicación local, que fue replicada en redes sociales. No fueron test PCR, sino Serológicos. Y no hubo resultados positivos.

Dicha medida se enmarca dentro de los esfuerzos que se encuentra realizando la institución sindical liderada por Claudio Vidal para frenar el avance de la pandemia. Además de los controles sanitarios instalados desde principios de año, en los últimos días, se reforzó el acompañamiento con la adquisición de un laboratorio móvil para instalar en el nuevo enclave sanitario que se instalará en Cañadón Seco (y recorrerá los barrios de las distintas localidades en zona norte), y la compra de 10.000 test rápidos NEOKIT.

En la misma jornada, el responsable logístico de los controles sanitarios, Pedro Pródomo, junto a representantes de esta organización sindical mantuvieron un encuentro con referentes de los COE de Pico Truncado, Las Heras, Caleta Olivia y Cañadón Seco, legisladores provinciales, y dirigentes de YPF y Pan American, para consensuar metodologías de trabajo en torno a los controles en las rutas hacia los distintos yacimientos.

En los próximos días, dichos controles se replicarán en todas las sedes y dependencias del Sindicato Petrolero de Santa Cruz.