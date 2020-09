En las UTI de Comodoro ya deben elegir a quien internar

Los médicos especialistas en Terapia Intensiva escribieron una carta a la sociedad manifestando su preocupación por la situación sanitaria que se vive en Comodoro Rivadavia. Es que el 95% de camas de las Unidad de Terapia Intensiva (UTI) están ocupadas y se teme un colapso del sistema de salud.

El panorama es crítico a punto tal que hay médicos que comenzaron a tener que elegir quien debe ocupar una cama en alguna de las cuatro UTI que funcionan en Comodoro.

“En lo personal ya me ha tocado tener que seleccionar el paciente para la última cama de Terapia Intensiva. Me pasó a mí y le pudo haber pasado a cualquier terapista. La idea es que la sociedad tome conciencia y que se le explique mejor cuál es la gravedad del caso. Nosotros ahí es donde apuntamos. Es decir que las autoridades le expliquen a la sociedad, que nos ayuden en este punto porque vamos a ir al colapso, si seguimos en este camino”, subrayó Fabián Cardozo, médico de UTI del Hospital Alvear.

Los médicos terapistas están trabajando desde marzo para formar recurso humano pensando en la llegada del peor escenario. “Lamentablemente, ese peor escenario al que tanto temíamos llegó porque tenemos el 95% de las camas ocupadas. Sabemos que las autoridades sanitarias tomaron medidas, pero creemos que en este punto son insuficiente. Vemos que la sociedad no reacciona ante esta grave situación”, cuestionó Cardozo.

En diálogo con La Posta Radio, el médico de la UTI del Hospital Alvear advirtió que las camas de Terapia Intensiva pueden llegar al 100% en los próximos días. “En Comodoro tenemos cuatro Terapias Intensivas: Hospital Regional, Clínica del Valle, Hospital Alvear y La Española. Tenemos aproximadamente 30 camas de terapia intensiva y hoy por hoy las tenemos casi todas ocupadas. Y si esto sigue así y se van sumando pacientes vamos a llegar al colapso y no vamos a tener capacidad de respuesta”, subrayó.

SIN DESCANSO DESDE MARZO

Los médicos de las UTI no tienen descanso desde marzo debido a la preparación del recurso humano sumado a la tarea de cuidar a sus paciencias. “En Terapia Intensiva hay un equipo de trabajo. Tenemos a los kinesiólogos respiratorios que trabajan codo a codo con nosotros y los enfermeros que son especialistas en UTI. Todos somos uno solo. Nuestra actividad es de siete días a la semana. No hay momento de desconexión. Si bien uno puede estar en la Terapia Intensiva haciendo la guardia correspondiente el resto del equipo está a la expectativa de lo que va a suceder. Estamos conectados a través de los diferentes medios de comunicación. Estamos en contacto permanente porque las decisiones son de una envergadura tal que no las puede tomar una sola persona, sino que la tenemos que tomar entre dos o tres cuando tenemos que tomar decisiones importantes”, explicó.

“Físicamente estamos uno o dos días en cada una de las instituciones, pero conectados con el paciente y con la terapia intensiva estamos los siete días de la semana. No tenemos un día de descanso”, aseguró Cardozo.

Fuente: El Patagónico