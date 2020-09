Desarrollo Social alerta sobre estafas telefónicas

Ante el actual contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, se han sucedido una serie de hechos relacionados con llamadas telefónicas a la población de parte de personas que afirman ser abogados o gestores pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social.

En este sentido, la secretaria de Estado de Políticas Comunitarias y Territoriales Belén Torres, en entrevista con LU14, brindó detalles para evitar ser estafados o vulnerados por modalidad que está perjudicando a muchxs santacruceñxs.

La modalidad adoptada para esta práctica es al comienzo de la comunicación no solicitar datos sensibles, pero a lo largo de la conversación telefónica llevan a que el mismo damnificado brinde dicha información. Como parte del argumento, la persona que llama afirma que va a dar un turno para que se acerque a las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social.

“Tenemos que estar alertas para evitar ser estafados por estos oportunistas de turno, que aprovechan esta situación tan difícil que estamos pasando como país; y que lamentablemente están atentos a los grupos más vulnerables, que ante la necesidad pueden llegar a creer este tipo de ofrecimientos” manifestó la Secretaria.

Inicialmente los llamados eran recibidos por titulares de derecho que percibían algún tipo de asistencia o programa de la cartera social; pero “Notamos que últimamente los llamados ya se realizan a cualquier persona, utilizando vocabulario específico, e incluso dando recomendaciones sanitarias sobre la pandemia. Buscan brindar cierta seguridad para que la estafa sea lo más simple posible y no se den cuenta”.

Al respecto, Torres aclaró que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz no reconoce la figura de gestores ni intermediarios para acceder a las líneas de acción que la cartera social lleva adelante; y que los trámites son de manera personal e intransferible, y que no se delegan los mismos en ningún agente ni representante. Asimismo informó que en este momento no se está ejecutando ningún tipo de línea o programa provincial o nacional que otorgue un monto de veinte mil pesos de manera renovable.

“Es importante aclarar que por indicación de nuestra Gobernadora Alicia Kirchner, y de la Ministra Bárbara Weinzettel hemos dispuesto líneas telefónicas para evitar que la gente este trasladándose y pueda hacer efectivo el aislamiento social preventivo y obligatorio. Tenemos ocho líneas de comunicación de las distintas áreas, así como nuestras redes sociales para que la población pueda comunicarse”, agregó la funcionaria.

Finalmente la Secretaria de Estado expresó que no se debe facilitar ningún tipo de dato personal o bancario, ya sea claves de homebanking, números de cuenta, DNI o CBU; instando también a estar alerta de nuestros adultos mayores, quienes son un sector muy sensible ante este tipo de prácticas fraudulentas.

“Tenemos que tener en claro el esfuerzo que los trabajadorxs del Ministerio de Desarrollo Social que desde marzo están realizando en esta lucha contra la pandemia, tenemos más de quinientas personas afectadas a distintas tareas; y que se están exponiendo para poder dar respuestas y llegar a cada santacruceño y santacruceña que quizás están afectados a una situación de vulnerabilidad; Quiero agradecer el compromiso, el amor y la dedicación que ponen a la tarea que realizan diariamente. Apelamos al compromiso de todxs, sabemos que es difícil, pero tenemos que tener presentes que el objetivo es común”, concluyo la funcionaria.

LINEAS DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Abordaje Territorial:

Teléfonos de guardia

(2966)445872

(2966)626758

Mds.abordajeterritorial@gmail.com

Mujeres:

Teléfonos de guardia

0800-333-4041

(2966)464122

Niñez:

(2966)644943 (Río Gallegos)

(2966)706676 (Interior)

Políticas Comunitarias y Territoriales:

(2966)465555

Derechos Humanos:

(2966)405880 (Línea personas extraviadas)

Fuente: LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz