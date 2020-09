Gutiérrez: “Ser donante de plasma es vestirse de héroe”

En el mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente de esta jornada, el coordinador Provincial de Sangre y titular del Centro Regional de Hemoterapia de Río Gallegos, Jorge Gutiérrez, dio detalles de la labor diaria que se desarrolla en el área a su cargo. A su vez valoró la importancia de donar plasma en este contexto e instó a la comunidad a hacerlo.

En primer término, Gutiérrez destacó la labor que llevan adelante los Centros Regionales de Hemoterapia en el marco de la pandemia de COVID – 19 y señaló que los mismos cumplen una doble función. “La primera función que cumplen es la de ser banco de sangre y que forma parte de nuestra labor habitual o sea la obtención de sangre para poder producir evo componentes necesarios para nuestros pacientes que siguen estando a pesar de la pandemia con distintas patologías que normalmente nos aquejan. Por otro lado, el Centro Regional de Hemoterapia también se ha embarcado en la empresa de querer traer un trabajo científico a Santa Cruz. Creemos que es posible hacer ciencia y en ese sentido, desde marzo estamos trabajando con la Dirección Nacional de Sangre y Medicina Transfusional, encabezada por Daniel Fontana en lo que se llama uso de plasma de convaleciente para Coronavirus, explicó. En ese sentido, agregó que como todos sabemos el COVID – 19 es un virus que está afectando a todo el planeta que comenzó en China y se fue extendiendo a lo largo de todos los continentes e islas de nuestro planeta.

Respecto al avance del virus, indicó que el mismo fue motivo para que la ciencia comenzara a trabajar sobre el tema y tratara de encontrar distintas herramientas para facilitar tratamientos del COVID – 19, que es un virus altamente contagioso y que tiene una tasa de mortalidad de un 3 0 4 por ciento pero no deja de ser importante para todos. “En este sentido la OMS convocó a los países a realizar una experiencia con el uso de plasma, teniendo como único antecedente el caso de 10 pacientes tratados con plasma de pacientes recuperados en la ciudad de Wuham en China. Argentina inmediatamente aceptó este desafío y demostró tener una ventaja respecto a esto, ya que en la década del 60 se utilizó el plasma de pacientes recuperados de la fiebre hemorrágica argentina para tratar el virus Junin que era el que provocaba la enfermedad. El doctor Agustín Maistegui fue pionero en la materia”, relató.

En base a esta experiencia, la ciencia de Argentina comenzó a trabajar y el Ministerio de Salud a través de la Dirección Nacional de Sangre y Medicina Transfusional, ideó un protocolo para la utilización del plasma en nuestro país, dando las primeras directrices con dos modalidades distintas. “La modalidad 1 abarcaba una primera etapa que era 1-A que comprendía el AMBA y la modalidad 1-B con extensión al resto del país. Este es protocolo de acción”, detalló.

En cuanto a la llegada de este tipo de experiencia a la provincia de Santa Cruz, indicó que la provincia recibió una invitación por parte de la Dirección Nacional de Sangre y Medicina Transfusional para ser parte de ese trabajo científico. Es así que el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz apoyó inmediatamente este proyecto y se puso en marcha la labor para conseguir todas las aprobaciones necesarias para llevar adelante esta empresa. “Lo primero que se hizo fue adherir mediante el Comité Centra de Ética en investigación donde los demás Comités de Ética y el Doctor Daniel Fontana, convinieron que este trabajo era un ensayo clínico experimental. El ensayo se está llevando adelante en distintos puntos del país y también en Santa Cruz. Cumplimos con todos los requisitos previos y comenzamos a trabajar allá por el mes de junio”, resaltó.

A su vez, sostuvo que a partir de junio se inició también la labor para la adquisición logística de los elementos necesarios para obtener el plasma de pacientes recuperados por aféresis. “Santa Cruz a través de distintos mecanismos adquirió dos equipos de aféresis. Uno está ubicado en el Centro Regional de Hemoterapia de Zona Norte en Caleta Olivia y el otro se encuentra en el Centro Regional de Río Gallegos”, agregó.

En otra parte del mensaje, comentó detalles acerca de las primeras experiencias con plasma de pacientes recuperado de COVID – 19. “La labor se inició con el registro de posibles donantes. El plasma es un componente sanguíneo y por lo tanto forma parte de la sangre en su fase liquida, por este motivo tiene que regirse por los mismos cánones que tiene la sangre que sería lo que establece la Ley Nacional de Sangre 22.990 y con sus distintas normativas. Teniendo en cuenta estas normativas en las que prevalece la privacidad; que el donante sea voluntario, altruista que no reciba ninguna remuneración pero que al mismo tiempo se cubra con un sentido solidario, comenzamos a trabajar con nuestro registro. Al mismo se puede acceder dejando un mensaje a través del 2966 – 616828 con nombre y apellido y manifestando la intención de ser donante”, expuso.

Por otra parte, comentó que posteriormente se llama uno a uno a los potenciales donantes que se ofrecieron. “Hacemos este trabajo de manera artesanal porque el mensaje debe ser claro y no debe tener sesgos ni errores. Debe ser claro para que todos comprendamos la necesidad y los por qué si o no. Hasta el momento vamos realizando alrededor de 270 llamados y cada vez que me comunico con algún posible donante se establece una charla para evacuar todas las dudas. Al día de la fecha tenemos alrededor de 98 probables donantes de pacientes recuperados”, agregó.

En relación a los requisitos para donar plasma, señaló que son los mismos que se solicitan al momento de donar sangre pero a la vez se deben tener en cuenta ciertas pautas como tener un hisopado positivo de COVID – 19. “No pueden donar plasma, las mujeres que tuvieron recientemente un bebé o han tenido un aborto. Después que se tuvo COVID – 19 hay que esperar un tiempo. El donante debe tener un hisopado negativo y esperar 14 días o 28 días de asintomático para donar una muestra de sangre y determinar los anticuerpos que tiene. Posteriormente se programa cuando será oportuno realizar la titulación de los anticuerpos. Una vez que tenemos ese titulado, vamos a saber si es posible donante o no”, subrayó.

“Al día de la fecha hemos tenido 16 donantes. Salvo un solo caso las personas donantes han donado tres dosis terapéuticas”, expresó Gutiérrez.

En ese contexto, comentó que una vez que se lleva adelante la aplicación de plasma se hace una valoración mediante parámetros clínicos y de laboratorio los resultados que se van obteniendo. “En la experiencia a nivel nacional como local, los mejores resultados se han obtenido entre el día 4 y 7 y antes del día 10 de la enfermedad y en pacientes con sintomatología débil o moderada”, añadió.

El titular del Centro Regional de Hemoterapia de Río Gallegos, convocó a la comunidad a donar sangre y plasma. “Donar sangre hace bien al alma porque la sangre es un tejido que solo puede ser dado por parte de una persona que siente amor hacia otra persona porque lo necesita. Donar sangre es un acto de solidaridad. Ser donante de plasma es vestirse de héroe, porque el donante de plasma de paciente recuperado de COVID – 19 se viste de héroe al poder ayudar a un semejante a salir de un mal momento”, reflexionó.

“COVID – 19 es una enfermedad que sin dudas cambió la medicina a nivel mundial y también nos cambió a nosotros”, concluyó.