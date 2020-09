Compraron la casa de sus sueños por medio millón de dólares y se la comieron las termitas

“Una de la peores plagas que vi en toda mi vida”, dijo un experto respecto a las termitas que devoraron la casa de Sarah Sarson y Shaun, su esposo.

Por la propiedad pagaron medio millón de dólares en Gold Coast, Australia, a fines del 2019 y en pocos meses los insectos la destruyeron.

Previo a adquirir la casa, hicieron revisar la construcción, pero el inspector les manifestó que no había daños provocados por termitas ni otras posibles fallas.

Tres meses después, cuando fue a cargar su celular, Sarah vio como cientos de termitas salían de un tomacorriente.

«Es difícil reconstruir esto, creo que hay que pasar a la etapa de demolición y reconstrucción, es la única salida que puedo ver en este momento», comentó el inspector.

Por su parte, la inmobiliaria, que tenía un informe de un posible comprador anterior que finalmente no lo hizo por constatar la presencia de los insectos, aseguró que no estaba obligada a informar a los compradores de ese informe.

FUENTE: Telefe Noticias