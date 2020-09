Más de 300 empresas accedieron al programa Santa Cruz Protege

Esta semana, el Ministerio de la Producción entregará los primeros cien desembolsos para que los comercios inscriptos paguen parte de los sueldos. Por otro lado, la mayor demanda de aportes no reintegrables (ANR) vino de empresas turísticas de El Calafate.

El primer llamado para acceder a los beneficios del programa diseñado para asistir al sector privado durante la cuarentena logró sumar muchas consultas e inscripciones, la mitad vinculada al sector turístico.

Si bien los datos del registro elaborado a partir del lanzamiento del programa serán dados a conocer esta semana.

“Se presentaron cerca de 300 solicitudes, un poco más entre ATC y ANR”, contó la ministra en relación a la “Asistencia a Trabajadores de Comercio”, que equivale a un salario mínimo aportado por el Estado para que las pymes puedan hacer frente al pago de salarios mientras rija la prohibición de apertura al público, y lo que se conoce como “aporte no reintegrable”, para aquellas que necesitan pagar el alquiler, entre otras cuestiones inherentes a su rubro.

Para Córdoba, el némero de empresas alcanzadas “todavía puede ser mayor”, ya que “la gente se va interiorizando a medida que se van haciendo los desembolsos”, tal como sucedió con los ATP del Gobierno Nacional, con los que se estima la mitad de las empresas de Santa Cruz pagó salarios.

«Santa Cruz Protege” entró en vigencia el primero de agosto, con fondos del Fondo Fiduciario de las Provincias. “Esto va a permitir una compensación, quizás no la adecuada, pero hay muchos que no pudieron acceder a la línea nacional porque tenían problemas con la AFIP o porque les pedían determinada documentación que no pudieron entregar porque estaban afectados económicamente y no cumplían con determinados indicadores”, había explicado la gobernadora Alicia Kirchner.

En este sentido, Córdoba puso en valor la decisión de contemplar no sólo al comercio, sino a las actividades de servicios, “estén o no en ASPO”, dijo, porque “la gobernadora nos pidió que incorporemos más actividades, aquellas vinculadas a la enseñanza, deportivas, aplicando la lógica y el sentido común”, aclaró la ministra.

De las inscripciones al SCP, “tenemos un gran cúmulo del 50% de ARN en localidades de El Calafate, en función de las necesidades del sector turístico”, mientras que “esta semana vamos a hacer el desembolso de los ATC, que se manejan a través del Ministerio de Trabajo y son alrededor de cien”.

Y es que “el turismo no fue habilitado y en el escenario a corto plazo no parece que vaya a suceder. Hemos tenido peluquerías, gimnasios y a medida que avanza el tiempo, se van presentando distintos rubros”, aseguró.

Asimismo, respecto a la posibilidad de habilitar el turismo interno, la ministra mencionó que “en algunas provincias ya habían empezado a conversar y luego dieron marcha atrás. Estamos trabajando en protocolos específicos, más allá de alojamiento y parques, que están listos. Desde junio, a través del Consejo Provincial de Turismo, se armó una hoja de ruta con apertura gradual”, explicó Córdoba.

Sin embargo, “hoy hay una reconfiguración del escenario local y regional, y estamos elaborando nuevas dinámicas o propuestas en función de cómo también vaya evolucionando la situación epidemiológica en cada una de las localidades. No sólo con la cantidad de contagios, sino con la infraestructura sanitaria que tiene cada una”, aclaró

Fuente: La Opinión Austral