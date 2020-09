Se realizó capacitación virtual para fortalecer los controles en la ciudad

En las instalaciones de Casa de Gobierno, en el Salón Gregores, el Gobierno de Santa Cruz articuló con el Municipio una jornada virtual de concientización y capacitación con los inspectores municipales que continúan realizando la tarea de abordaje territorial en el marco del Covid-19.

Se concretó una jornada de capacitación a inspectores municipales con el objetivo de fortalecer los controles y protocolos que funcionan en los comercios de Río Gallegos. Al respecto, la subsecretaria perteneciente al Ministerio de Trabajo, Guadalupe Novas y el secretario de Estado de Comercio e Industria del Ministerio de la Producción, Leandro Fadul, recalcaron la responsabilidad de los ciudadanos, los empleados y empleadores de cumplir con las medidas de protección, la higiene y la correcta utilización del barbijo.

Al respecto, la subsecretaria de Trabajo, Guadalupe Novas mencionó que “desde el Ministerio apelamos a que no nos vean como autoridad, queremos llegar a la gente desde otro lado, apelando a la Responsabilidad Social acerca de los que está pasando y que más que una sanción o algo que se impone, tomen conciencia y se actúe por responsabilidad. Para no solo así proteger a los trabajadores, a quienes estamos tratando de defender haciéndoles saber sus derechos; sino también a los que asisten a cada comercio ya sea para comprar o hacer alguna consulta”.

Asimismo agregó: “En relación al Decreto Nacional 260/20 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución 202/20 del Ministerio de Trabajo de Nación que dice que los trabajadores tienen el derecho a hacer los 14 días de cuarentena siendo positivos o siendo contacto estrecho de algún positivo, no solo contacto estrecho en el trabajo, sino quizá viven con una persona que fue diagnosticada con Covid o que está aislada por contacto estrecho. Esa persona tiene el derecho de cumplir las dos semanas de cuarentena, y que no se le descuenten esos días, obviamente deben avisar a la autoridad sanitaria llamando al 107, para que sepa de la situación y pueda hacer un control. Esto sería una licencia por enfermedad que debe ser paga y no son vacaciones”.

Por su parte, el secretario de Estado de Comercio e Industria del Ministerio de la Producción, Leandro Fadul, remarcó la importancia de esta instancia de capacitación, respecto al trabajo que hay que hacer territorialmente.

Para finalizar Fadul expresó: “Remarcó la importancia del trabajo que se está realizando, no solo en esta instancia de capacitación sino también en la conformación de esta mesa de trabajo intersectorial e interjuridiccional donde hoy esta participando el Municipio de Río Gallegos, dado a la instancia de aislamiento. Pero también estamos viendo que el virus ha ingresado en otras localidades por lo cual probablemente se propague y crezca la tasa de contagios en otras localidades en donde creo que este trabajo de concientización, prevención y comunicación será oportuno replicar”.