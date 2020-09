Instan a empleadores y trabajadores a cumplir los protocolos y respetar el aislamiento

En un nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, el titular de la cartera, Claudio García; y la subsecretaria de Trabajo, Guadalupe Novas, coincidieron en destacar las acciones conjuntas que llevan adelante ambas áreas del Gobierno Provincial en el marco de la situación epidemiológica que se registra en Santa Cruz. Se concretan inspecciones y controles a fin hacer cumplir con los protocolos sanitarios establecidos en los lugares de trabajo como así también garantizar el aislamiento social preventivo y obligatorio de los trabajadores y trabajadoras que resulten ser casos positivos de COVID – 19 o contactos estrechos de algún caso.

En el inicio del mensaje, el ministro García se refirió a la pandemia de COVID – 19 y cómo la misma está impactando en la provincia de Santa Cruz. En ese sentido, expresó las condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos como consecuencia del brote del epidemiológico que se registra en la ciudad de Río Gallegos. “Desde el Gobierno de Santa Cruz y desde el Ministerio de Salud y Ambiente queremos transmitir las condolencias a los familiares y a las personas allegadas de las personas que fallecieron por esta pandemia sobre todo este fin de semana. La verdad que desde el Estado Provincial queremos expresar el acompañamiento en este sentimiento y en este difícil momento que están viviendo. Perder a un ser querido siempre genera un impacto muy grande, más cuando son vecinos y vecinas de nuestra tierra y en estos casos la mayoría son adultos mayores, lo cual nos acongoja de igual manera”, manifestó.

Posteriormente, el titular de la Cartera Sanitaria Provincial indicó que conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, avanzan en la implementación de un informe de tipo conjunto. Al respecto, precisó que en la oportunidad se dará a conocer a la comunidad, las acciones que se vienen desarrollando desde el Gobierno Provincial en materia de prevención para mitigar la crisis que genera la pandemia en nuestro país. “Entre las acciones que venimos realizando en los últimos días, principalmente tenemos que destacar la interacción con los distintos municipios y los Comités Operativos Municipales, donde se trabaja y diseña distintas estrategias para los distintos estadíos epidemiológicos con los que hoy podemos contar en la provincia”, detalló.

Otro aspecto al que se refirió el Ministro de Salud y Ambiente, es la importancia de respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en caso de ser caso positivo de COVID – 19 o contacto estrecho. “También a través de la interacción con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se avanza en el control de aquellas personas que efectivamente tienen que hacer el aislamiento en la localidad de Río Gallegos porque el hecho de tener indicación sanitaria de quedarse en el domicilio es una situación que tiene que ser respetada porque si no de otra manera lo que se hace es sostener la cadena de contagio”, explicó. En ese sentido, puso de relevancia, la labor que se concreta con distintos sectores del Municipio de Río Gallegos como así también las áreas de Desarrollo Social, sectores de primer nivel de atención en lo que es el trabajo puerta a puerta para conocer realmente el estado de salud de las personas que deben cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio por indicación de cuarentena por parte de la autoridad sanitaria.

“Son muchas las acciones que se vienen desarrollando y muchos los frentes que se vienen trabajando. En la provincia existen localidades en las cuales se han generado brotes y se está actuando de manera rápida y preventiva para evitar que los mismos continúen creciendo en los distintos lugares de la provincia”, consideró.

Teniendo en cuenta la proporción que a mayor cantidad de personas contagiadas, mayor es la utilización de clínica médica y mayor es la utilización de las Unidades de Terapia Intensiva. Por lo tanto, el Ministro expresó que el mensaje a la comunidad sobre este aspecto debe ser preventivo y que apele a la responsabilidad social. “Mientras nosotros mantengamos la distancia, la separación mínima de dos metros, el lavado de manos, la no realización de eventos o de juntadas con amigos o con la familia por lo menos por este tiempo logremos salir de lo que tenemos en Río Gallegos, tomemos conciencia de los riesgos que producen estas acciones y prevengamos para que no hayan más enfermos y personas en terapia intensiva y que no tengamos que lamentar más muertes dentro de nuestra comunidad”, remarcó.

En otra parte del mensaje, la subsecretaria de Trabajo, Guadalupe Novas, se dirigió especialmente a todos los trabajadores y empleadores para dar a conocer detalles de las inspecciones que se concretan desde el Ministerio de Trabajo. “Los motivos específicos están relacionados con el incumplimiento de los empleadores de los protocolos tanto de acción como prevención. Nosotros notamos que los protocolos de prevención se cumplen sobre todo en lo que respecta a medidas de seguridad e higiene”, agregó. En contraposición a lo expuesto anteriormente, señaló que “los casos positivos que se registran en distintos lugares de trabajo no cumplen con el aislamiento preventivo y tampoco lo hacen aquellas personas que comparten o son contacto estrecho”. “Por lo tanto, solicitamos a todos los trabajadores como a empleadores que respeten el aislamiento de catorce días porque es un derecho que tiene los trabajadores y los ampara el DNU Nacional 260/20 y la Resolución del Ministerio de Trabajo de Nación Nº 202/20 y que esta no se puede cambiar por una licencia anual sino que el aislamiento es un derechos de todos los trabajadores”, enfatizó.

En ese marco, la funcionaria instó a cumplir con los protocolos, los cuales deben estar aprobados por la autoridad sanitaria de la provincia.

Finalmente, hizo especial hincapié en los contactos estrechos sobre todo en aquellas personas que comparten el lugar de trabajo con alguien que resultó ser caso positivo o en caso de ser sospechosos mientras se espera el hisopado, porque tienen la responsabilidad y el derecho de quedarse en sus casas para apaciguar esta situación.