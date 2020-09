Se trata de Griselda Córdoba, la mujer que días atrás se subió a la caja de la camioneta del intendente Fernando Cotillo, y luego denunció haber sido víctima de violencia de género. Pide una audiencia para exponer más detalles y que los concejales me protejan, dijo.

A las 12:30 del viernes, por mesa de entradas del Concejo Deliberante de Caleta Olivia, Griselda Anahí Córdoba ingresó una nota solicitando una audiencia con las autoridades de la institución. La dirige de forma abierta a «los señores concejales», y expone una denuncia en contra del intendente Fernando Cotillo.

El texto de la nota inicia señalando que el objetivo de la misma es informar que Córdoba realizó una denuncia de violencia de género contra el señor Fernando Cotillo, quien el día 26 de agosto me llevó casi 10 cuadras sobre la caja de su camioneta Amarok a toda velocidad, poniendo en riesgo mi vida, asevera.

Asimismo, puntualiza que la situación habría sido presenciada por más de medio centenar de personas que se encontraban en los alrededores del municipio local.

Vale recordar que muchas de las personas a las que hace mención, como ella misma, componen el grupo de ex contratados que reclaman su reincorporación al municipio. Y que, en efecto, la propia denunciante filmó y publicó en redes un video que refleja el momento en que se subió al vehículo particular del jefe comunal; y parte de lo que sucedió a continuación.

Córdoba enfatiza en la misiva que la causa de la denuncia está en el juzgado penal de nuestra ciudad y el número de expediente es 74.393/20. En este contexto, solicita como mujer, que me ayuden, que me protejan. Porque la verdad es que tengo mucho miedo, más aún cuando el propio intendente en los medios se refirió a mi persona y a mi familia, disparó.

Finalmente, cierra la nota despidiéndose, y quedando a la espera que me puedan brindar una audiencia a los fines de exponer esta situación y manifestar más detalles.

En la fotografía, que es una captura del video filmado por Córdoba, se refleja el momento en que el vehículo que segundos más tarde abordó la mujer, sale del predio municipal rodeado de manifestantes. Abajo, se adjunta una imagen de la nota presentada el viernes, en el Concejo Deliberante.

Fuente: El Caletense