Quiroga: “La pandemia cambió el escenario, pero no los objetivos”

Luego de los cortes de ruta en Caleta Olivia, Alicia Kirchner ordenó una mesa de gabinete ampliado para articular respuestas. El vicegobernador analizó lo que sucede en la zona norte y cómo seguir.

Caleta Olivia tiene una tradición de protesta con bloqueos de la ruta nacional 3. Sobre todo en épocas previas al estallido social de 2001, el acceso norte era epicentro de manifestaciones que podían durar días, con inmensas filas de camiones esperando ingresar.

Dos décadas más tarde, no podría decirse que se vive una realidad parecida, sin embargo, los efectos que deja la pandemia de coronavirus son un golpe duro para muchas familias.

La ciudad de El Gorosito es además la única en la que siguen vigentes los planes sociales denominados “1840”, creados por el entonces ministro de Gobierno de Daniel Peralta, José Córdoba, que luego se convirtió en intendente por tercera vez, tras la salida de Fernando Cotillo, e institucionalizó esas ayudas haciéndolas permanentes. Cuando Cotillo volvió a ganar la Intendencia el año pasado, se encontró con que incluso durante la gestión de Facundo Prades (Cambiemos) ese esquema continuó, llegando a casi dos mil personas.

En este contexto, el vicegobernador actual, Eugenio Quiroga, participó este viernes de la reunión de gabinete ampliado, en el marco de una serie de situaciones de conflictiva social que se vive en zona norte.

“Hay muchas aristas para analizar la conflictiva en Caleta Olivia, que no es muy distinta a la de otras localidades de la zona norte, pero si pudiera definirlas, diría que son consecuencia de situaciones que no se resolvieron de raíz, y creo que llegó el momento”, explicó Quiroga.

Desde que la pandemia se declaró oficialmente y surgieron los primeros decretos que restringieron la circulación en el territorio santacruceño, Quiroga se ocupó de la articulación con los municipios de la zona, interviniendo en los conflictos que se dieron sobre todo en el ámbito de la industria de los hidrocarburos.

Pero el corte de ruta de beneficiarios de planes sociales, que comenzó durante la noche del jueves y se extendió hasta el otro día, provocó que la gobernadora Alicia Kirchner ordenara a sus ministros la realización de una reunión de gabinete ampliado, con funcionarios de provincia en zona norte, para buscar soluciones.

“Fue la primera vez que llevamos adelante una reunión de este tipo, con representantes de cada ministerio provincial, que desde Caleta Olivia van a trabajar para dar respuestas rápidas a las situaciones de cada localidad en el marco de la pandemia”, explicó Quiroga, quien hace unos meses viene manteniendo reuniones con organizaciones sociales como Barrios de Pie o el Movimiento Evita.

No es para menos. En la zona norte saben que la situación es crítica y es necesario apagar el fuego de la olla de presión.

“Lo que vemos es que con ellos tenemos que trabajar de manera articulada y con el acompañamiento de la Nación a través de diferentes programas que deben institucionalizarse, a través de la provincia o de los municipios, pero que sean herramientas que nos permitan atravesar momentos complejos como los que estamos viviendo”, aseguró el vicegobernador a este diario.

“Acá -añadió- estamos viviendo cómo la pandemia golpea los bolsillos de la gente, gente que tenía algunos ingresos extra, changas y ahora no puede porque no hay plata o porque no se los permite el distanciamiento social”. Eso, contó, “es algo recurrente” y ejemplificó que en una reunión que tuvo con un grupo de trabajadoras de los planes, le contaron “que hacían peluquería, pero ya no porque no pueden cobrar un trabajo de tintura al mismo precio que antes y entonces ya no es redituable, entonces esperan que sus planes aumenten, pero no el precio de su servicio porque saben que no se los van a poder pagar”.

En este sentido, adelantó que por estos días, en conjunto con la gobernadora Kirchner, evalúan “cómo podemos trabajar en conjunto con la Nación, para ver cómo avanzamos con los planes que ellos tienen”.

No detener la industria

La zona norte tiene, por medio de Ramón Santos, el camino de ingreso a un flujo constante de trabajadores chubutenses que operan en el golfo San Jorge a través de los yacimientos petroleros que, junto con la minería y la pesca, son actividades esenciales según el decreto presidencial.

“Necesitamos seguir trabajando porque la Argentina demanda divisas”, por lo que “tenemos un doble objetivo que cumplir: cuidar la salud y mientras la situación del Covid esté controlada en zona norte, que las industrias sigan funcionando”.

En definitiva, “necesitamos tomar decisiones rápido y que vayamos accionando en consecuencia, por eso vi muy acertada la posición de la gobernadora de que los integrantes del gabinete que se encuentran en el interior puedan ponerse a disposición y trabajar en una agenda regional”, dijo luego el vicegobernador, recordando que “nuestro gobierno tiene que tender a la descentralización, la modernización y la pandemia lo que hizo fue cambiar el escenario, pero no los objetivos”.

Un brote allá en el sur

Para la zona norte, la idea de un brote de contagios que pueda ocasionar muertes casi en forma diaria parece algo lejana. Todavía pueden verse imágenes de personas caminando por la calle sin utilizar tapabocas y reuniones sociales en redes sociales. La distancia entre la realidad de la zona norte y la que afronta la capital de Santa Cruz es palpable y, por lo tanto, también las agendas.

Por otro lado, entre un municipio y otro no hay demasiada distancia y el movimiento industrial, ya sea minero, petrolero o pesquero, obliga al tránsito habitual, por lo que el COE se maneja de forma regional.

Así fue que, con la anuencia del Ministerio de Salud, el vicegobernador logró avanzar en un esquema que hoy tiene a Leonardo Riera al frente, un médico que trabajó en el Hospital Regional y que tuvo su paso por la administración del Hospital Samic, en El Calafate.

“Vemos que no todas las decisiones se pueden aplicar de manera uniforme. Dijimos que no entraba más nadie a la provincia, pero por semana ingresan 500 personas por Ramón Santos. ¿Quiénes son? En su mayoría estudiantes, algunos ingresaron en taxis truchos que los dejaron en el límite provincial y quieren seguir caminando, hacen lo imposible por volver”, por eso “planteamos intervenir y ordenar esa cuestión”, explicó Quiroga.

En la zona norte saben que va a haber más casos, pero la idea es que cuando eso suceda, el sistema de salud esté debidamente preparado.

“Hay como una idea de que lo que pasa en Río gallegos está muy lejos de suceder acá, pero sabemos que eventualmente vamos a tener más contagios, eso es inevitable, mientras tanto trabajamos para reaccionar de manera eficaz cuando suceda”, finalizó el titular del legislativo

Fuente: La Opinión Austral