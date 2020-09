¿La bomba del mercado? Habría un acuerdo para la llegada de Lautaro Martínez al Real Madrid

Según esta noticia, Real Madrid «aprovechó sus buenas relaciones» con el Inter tras el traspaso del marroquí Achraf Hakimi, surgido de la cantera blanca, y «realizó una inesperada ofensiva para tratar de evitar que el Barcelona cierre la incorporación de Lautaro».

El club catalán mantiene hace meses interés por el ex delantero de Racing y actual jugador del seleccionado argentino pero las negociaciones perdieron intensidad por la falta de acuerdo en el monto de la transferencia.

Los representantes de Martínez viajaron a España para reunirse con los dirigentes de Barcelona pero también hicieron una escala en Madrid y recibieron una propuesta «sensacional» que decantó rápidamente en «un principio de acuerdo», según Sportmediaset.

La dirigencia de Inter quiso mantener esos contactos en secreto para evitar que Barcelona tomara represalias con el pase del mediocampista chileno Arturo Vidal, que dejará el club catalán para sumarse al «neroazurro».

Martínez cobraría unos 8 millones de euros por temporada en Real Madrid, tres millones más de lo que le ofrecería Inter para la renovación.

Sin embargo, los directivos del Real Madrid dijeron en varias ocasiones que su intención es no hacer ningún gran desembolso por la pérdida de ingresos a cuenta del coronavirus. Además, su gran objetivo sigue siendo Mbappé, operación que abordará la próxima temporada y para la que necesitará liquidez. Fuentes próximas al club blanco aseguraron a AS que no están en la operación para el fichaje del delantero.

Minuto Uno