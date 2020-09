Al menos 29 muertos por los incendios forestales en Estados Unidos

Al menos 29 personas murieron por los incendios que afectan al oeste de los Estados Unidos con decenas de personas desaparecidas, mientras que en el estado de Oregon se preparan para posibles «muertes masivas» por personas que «simplemente no pudieron recibir una advertencia a tiempo».Decenas de miles de habitantes de los estados de California, Oregon y Washington debieron abandonar sus hogares, mientras que en el primero de los estados, un grupo de gente no pudo salir de sus casas a tiempo y fallecieron al menos cuatro personas, dijo el director de Gestión de Emergencias de Oregon, Andrew Phelps, según la agencia de noticias DPA.El funcionario destacó la cadena MSNBC. que en Oregon se preparan para posibles «muertes masivas» ya que «habrá personas que simplemente no puedan recibir una advertencia a tiempo, evacuar sus hogares y ponerse a salvo», según la agencia de noticias ANSA.Agregó que miles de estructuras resultaron destruidas y que las llamas quemaron unas 350.000 hectáreas.El alguacil del condado de Marion, Joe Kast, dijo que los investigadores habían encontrado a dos víctimas del incendio de Beachie Creek cerca de Salem, mientras que en la zona de Almeda, uno de los lugares más afectados de Oregon, el incendio está siendo tratado como intencional.

En las últimas horas la mejora de las condiciones meteorológicas ayudó a las labores de extinción con temperaturas más bajas, vientos menos intensos y mayor humedad.

En California se quemaron en el último mes 1,3 millones de hectáreas y hay 4.000 estructuras destruidas con 20 muertes.

En Washington un niño de un año murió por los «incendios climáticos», como lo ha denominado el gobernador de Washington, Jay Inslee.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto visitar el próximo lunes el estado de California, concretamente el condado de Sacramento, para reunirse con funcionarios responsables de la lucha contra los incendios, informó la Casa Blanca.

El Departamento de Bosques y Protección frente a Incendios informó que más de 16.000 bomberos participaron en el combate de los 28 incendios de grandes proporciones registrados en lo que va de año.