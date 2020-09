El “21S” los enfermeros dirán “basta”, pedirán suba de sueldos y más personal en Río Gallegos

Los enfermeros del Hospital Regional que reclaman más personal al Ministerio de Salud desde hace más de un mes, volverán a protestar pero esta vez formarán parte de una jornada nacional denominada “21S” que se organizó en grupos conformados por las redes sociales el pasado 9 de septiembre.

En Río Gallegos, enfermeros autoconvocados se reunieron en dos oportunidades con autoridades del Ministerio. Primero fue con el ex ministro Juan Carlos Nadalich y la semana pasada con la Dirección Provincial de Enfermería.

Si las demandas y problemas pueden ser propios da cada provincia o comunidad, en este caso convergen en el pedido de más recurso humano, aumento salarial y hasta un seguro de vida, atento que en varios distritos fallecieron enfermeros producto del Coronavirus y al estar contratados no disponían de este beneficio.

“Me reuní por zoom con gente de Buenos Aires, La Pampa y demás provincias y vimos cómo están pasando una situación igual a la de acá o peor”, dijo Manuel Piris, enfermero de UTI del nosocomio.

Detalló la necesidad de sortear la falta de insumos, precariedad laboral y una paritaria nacional que eleve el salario del sector a un mínimo de 70 mil pesos.

“También un seguro de vida, porque hay casos como el de una enfermera que ingresó a trabajar, murió al mes y no alcanzó a cobrar el sueldo ni nada”, advirtió.

Sobre el aumento de sueldos, Piris destacó que en Río Gallegos “se está lejos” de los 70 mil pesos, ya que un enfermero ingresante percibe 38 mil y llega a 45 mil con antigüedad y demás ítems. “El enfermero full time sólo llega a 70 mil pesos, pero son los que están fuera del convenio de 120 horas y se les retiene el título y no pueden trabajar en otro lugar”, marcó.

Remarcó que si bien hubo ingreso de personal, esto sucede “a cuenta gotas”. “Ingresó personal a terapia, en el sector B, que era la terapia limpia, por decirlo de algún modo, ya que no tenía pacientes con COVID, pero ahora también hay personas infectadas”, retrató.

En terapia hubo dos enfermeros infectados que ya finalizan el aislamiento, pero en clínica COVID hubo 18. “Responsabilizan a los enfermeros por el contagio pero se trabaja con 4 enfermeros cada 25 pacientes y es imposible evitarlo por el agotamiento que hay”, alertó.

La protesta se analiza concretarla en el centro de Kirchner y San Martín o en el propio Ministerio a cargo del Dr. Claudio García.

Pero el próximo lunes, el sector llevará a cabo una protesta que será propia de los afectados a terapia, los que contaban con el beneficio de un plus de 5 mil pesos que fue quitado cuando se incluyó a pacientes de Hemodinamia.

Por la red

Por la red social el siguiente escrito fue viralizado:

“El 21 de Sept. Enfermería dice Basta.! Quizás sea una fecha significativa o quizás sea una fecha más de intentos de lucha y de revelarnos contra las injusticias hacia nuestra profesión, los avances continuos en contra de los trabajadores de salud ante posibles reclamos y el abandono de un sistema de salud es cada vez más evidente. Se puede ver la falta de previsibilidad, organización y efectividad en la toma de sus infructuosas decisiones. Se puede ver como los Enfermeros/as y todo el equipo de salud cada día que pasa tenemos distintos frentes de lucha. Salud, no sólo es ir a trabajar y cuidarnos de no contagiarnos… sino también contra la Soberbia Ministerial y de nuestros propios colegas que desde la Dirección provincial de enfermería hasta los Dptos o algunas jefaturas de Servicios, recargan toda la responsabilidad del personal enfermo y contagiado sobre las acciones de enfermería sin solucionar de manera total la falta de profesionales. Buscan apagar y ocultar los reclamos con la complicidad de la justicia. 1° la comunidad y ahora al personal hospitalario, desde la población recibimos apoyo de un sector… del otro indiferencia y esa indiferencia la sentimos también desde el Ministerio de Salud que tiene su propio relato de la realidad que actualmente vivimos. Nos toca hacer frente a esta realidad, no nos rendiremos pero tampoco nos silenciarán el 21S. Enfermería se moviliza una vez más!!

La no ayuda, que ayuda

También por la red social, hubo un pedido por parte de Piris, de acuerdo a campañas que se realizan para dotar de bebidas y alimentos a los trabajadores de la salud de terapia intensiva del nosocomio.

Piris solicitó que si bien agradecen la ayuda de la comunidad, no quieren que se recolecte dinero en el nombre del sector, ni que compren bebidas.

“Buen día a todos, los Enfermeros/as que trabajamos en UTI A COVID. UTI I COVID y UTI Sector B. Agradecemos toda la ayuda de la comunidad, pero no queremos que en nuestro nombre junten dinero en efectivo ni gasten en bebidas como Coca Cola…O cualquier otra cosa que demande mucho gasto, con agua está bien y si necesitamos algo lo haremos saber. Es responsabilidad del Gobierno y sus partidas presupuestarias proveer de todos los insumos necesarios y de cumplir con el pago de bonos, hs extras o cualquier otra demanda nuestra. Muchas gracias a todos por su apoyo, nosotros estamos firmes y dispuestos y necesitamos que nuestros reclamos de falta de personal, reconocimientos y cuidados de parte del Ministerio de Salud sean escuchados”, escribió.

Fuente: Tiempo Sur