“Conseguí la promesa de que la CSS nos traiga un médico para operarnos”

Así lo señaló Lorna, una paciente que solicitaba el avión sanitario para ser derivada con urgencia a un centro médico de complejidad.

Ella es jubilada y vecina de Río Gallegos, quien debió exponer públicamente su situación médica porque no encontraba respuestas de la auditoría de la Caja de Servicios Sociales de la provincia de Santa Cruz. Ante la viralización de una carta y la presión mediática logró una devolución de la obra social estatal.

“Me dializo hace una año y medio por una insuficiencia renal crónica terminal, yo estoy para trasplante”, indicó la afiliada a la Caja, dónde agregó que “a principios de este año debía viajar a Buenos Aires para inscribirme en el INCUCAI, pero con la pandemia se complicó todo y no se pudo concretar el viaje, así que, todavía no estoy en la lista”.

Por esa situación se continuó dializando hasta que “en la fistula que me realizaron que funcionaba bien, se me hizo una neurisma y se tapó. Ante esto me tuvieron que hacer un catéter en la zona del cuello, que me duró una semana porque se ve que mi organismo no lo toleró, empecé a tener fiebre y cuando nos dimos cuenta, estaba infectada por dentro casi llego a una endocarditis; por suerte el médico logró extraerme el catéter en su consultorio porque con los protocolos de COVID, en la clínica se debe internar con resultado negativo pero yo corría peligro de vida; favorablemente mi doctor pudo hacerlo”.

“Luego de ese episodio, cuando me pudieron internar me colocaron otro catéter, y seguí dializándome pero hace cuatro días empezó a fallar”, manifestó Lorna, por eso “lo que yo necesito es una operación en la fístula que, acá se puede hacer, pero por cuestiones de médicos no se pudo”. Ella estuvo enviando la solicitud a la auditoría de la Caja de Servicios Sociales pero nunca hubo respuestas.

Ante esta incertidumbre y lamentable situación médica, Lorna salió a contar su padecimiento que al parecer, al final la Caja conoció y “anoche se comunicó conmigo mi médico y me contó que el martes la obra social traería un cirujano cardiovascular para que nos opere en la ciudad”.

Sin embargo, “ahora faltaría saber dónde concretarían la cirugía, dado que tanto mi caso como el de otros pacientes, que somos de alto riesgo, no podríamos contagiarnos de COVID y creemos que en el HRRG no se podría concretar”, comentó y al mismo tiempo agregó “no sé el tema de Medisur cuando viene un médico de la Caja, pero habría tal vez una posibilidad en el Centro de Medicina Nuclear, tal vez allí sí, como es un lugar más relacionado con lo estatal, ojalá alguien vea nuestra situación porque en pocas horas desde que conté mi caso fueron apareciendo más casos que tienen urgencia”.

“De alguna manera, tras un mes de espera, tenemos esta promesa de la Caja de Servicios Sociales. Desgraciadamente está la pandemia pero no sólo es lo central, hay muchas otras cuestiones de salud que deben ser tenidas en cuenta, yo tuve que exponerlo y esto es lo que logré. Ojalá vean las autoridades que hay enfermedades que merecen también atención urgente”, finalizó Lorna.

Fuente: Santa Cruz en el Mundo