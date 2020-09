«No voy a permitir el colapso del sistema sanitario»

El Presidente aseguró que «no van a tirar por la borda» todo el esfuerzo médico desde el comienzo de la pandemia. También apuntó contra Mauricio Macri por las marchas anticuarentena. «Si un ex presidente desde Suiza celebra que la gente salga a la calle y se contagie, yo no no me voy a callar», comentó.

El presidente Alberto Fernández se refirió a la situación actual de la pandemia de coronavirus -luego de reportar 10.933 nuevos casos en solo 24 horas- y aseguró que «hay cierto relajamiento social que no mide las consecuencias». Al mismo tiempo, advirtió que sigue de cerca la ocupación de camas en todo el país y no descarta la posibilidad de endurecer las medidas de aislamiento social si siguen aumentando los casos. «No voy a permitir que la situación llegue a un punto de colapso», aseguró el Presidente. «No vamos a tirar por la borda todo el fuerzo sanitario».

«El problema ha trascendido al AMBA. Es en Rosario, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta. En algún lugar donde se empezó a manifestar actuamos rápidamente y con recursos profesionales como en Chaco. Ahí lo contuvimos inmediatamente, hoy Chaco tiene una meseta», comentó.

«Voy a hacer todos los esfuerzos para que la convivencia democrática exista, pero no me voy a callar lo que veo. Si un ex presidente desde Suiza celebra que la gente salga a la calle y se contagie, no me voy a callar», agregó.

El Presidente también se refirió a la última sesión de Diputados, cuando calificó como «lamentable» la decisión de Juntos por el Cambio de no querer tratar un proyecto de ley que penaliza la pesca ilegal. «La culpa la tiene la oposición. Querían estar presentes en el recinto y se los invitó, pero se levantaron y se fueron», sostuvo.

El Presidente también descartó terminantemente la posibilidad de retirar el proyecto de reforma del funcionamiento de la Justicia Federal que envió al Congreso de la Nación. «De ningún modo», sostuvo Fernández en una entrevista con TN en la Residencia de Olivos.

Asimismo, desmintió que ése sea un proyecto impulsado por la vicepresidenta, Cristina Kichner. «No es la reforma judicial que quiere Cristina, es mentira. Uno de los mayores problemas es cómo se informa. Hemos mandado una ley que ordena el funcionamiento de la justicia federal. No se habla de la Corte, ni del Consejo de la Magistratura, ni del juicio por jurados. Es una ley que no altera ningún proceso en marcha. Y ningún juez ha sido movido de su lugar. Eso es lo que se está discutiendo. Toda la campaña dije que había que reformular la justicia federal, el primero de marzo lo volví a repetir, eso lo hice yo, ¿qué hizo Cristina?»

INTERNET Y CABLE

«En 2003 tuvimos esta discusión sobre si los celulares eran o no servicio público. En ese momento era un artículo suntuario, en ese momento fue el servicio fijo el esencial. Cambiaron las cosas, Ahora hay más de 60 millones de celulares, ese es el servicio público».

«Hubo un crecimiento exponencial de las imágenes por el cable, ¿eso no es un servicio público? Internet es el canal de comunicación por excelencia. Hoy un chico que no tiene acceso es un chico que no tiene información»

«Es uno de los sectores más concentrados de la economía argentina. ¿Cuántos tienen telefonía, celular y cable?, hay uno solo. La medida no apunta a ellos, pero quiero hablar claro, hay una enorme concentración en ese mercado. Quiero que se promueva la competencia».