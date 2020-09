Desde Salud insisten en que las reuniones sociales causaron el brote del virus

En el mensaje audiovisual diario del Ministerio de Salud y Ambiente, la referente de Epidemiologia, Ana Cabrera hizo especial énfasis a las implicancias de las reuniones sociales en el contexto del brote epidemiológico de COVID – 19 que se produce en Río Gallegos. Asimismo apeló a la responsabilidad social para disminuir la transmisión comunitaria y evitar la sobresaturación del sistema sanitario.

En el inicio del mensaje, Cabrera indicó que “las reuniones sociales han contribuido en las distintas regiones y en todo el país, para que haya un aumento exponencial de casos positivos de COVID – 19”. “Esto es lo que ha sucedido también en Río Gallegos y en otras ciudades y en otras provincias. Ha sido un factor determinante”, recalcó.

En ese contexto, recordó la vigencia de la prohibición de realizar reuniones en la provincia de Santa Cruz. “Ahora empezamos a tener una época en la cual el clima es un poco más amigable, hay sol y tal vez tengamos ganas de salir y queremos hacer reuniones. Por lo tanto, quiero recordar que están prohibidas a nivel provincial, ya sea en ámbitos cerrados y abiertos. Se ha comprobado que la transmisión del virus existe aun estando al aire libre”, explicó.

Asimismo puntualizó que es muy importante tener en cuenta esta prohibición sobre todo en la ciudad de Río Gallegos porque existe una sobresaturación del sistema de salud. “Por lo tanto, las conductas que nosotros tengamos como comunidad de juntarnos o ser parte de las reuniones, tienen mucha implicancia en lo que le pude suceder a otra persona. Tal vez, nosotros no cursemos un cuadro grave pero hay otras personas que pueden pasarla muy mal”, explicó.

En otra parte del mensaje, destacó que hay un aumento de patologías estaciones propias de la época como así también patologías respiratorias, que contribuyen a la ocupación de camas tanto de la Unidad de Terapia Intensiva de adultos, de la UTI pediátrica y camas generales. “Entonces nos tenemos que cuidar mucho. En cuanto al clima puede ser amigable salir pero se pueden producir incidentes de tránsito, etc. Toda esta movilidad influirá en el colapso del sistema de salud si siguen aumentando los casos de esta forma”, subrayó.

“Pedimos que la comunidad se involucre muy fuertemente. No puede haber reuniones sociales y ya habrá tiempo cuando el sistema de salud esté un poco más liberado en relación a la ocupación de camas y se podrán hacer otras aperturas, pero en este momento no se puede”, agregó.

Luego de exponer detalles acerca del impacto de las reuniones sociales en la proliferación de casos positivos de COVID – 19 y el panorama del sistema de salud, Cabrera instó a tener paciencia, esperar y trabajar entre todos.

Otro aspecto al que hizo referencia fue a la definición de caso sospechoso y qué hacer si se presenta algún síntoma. “Apenas la persona tenga síntomas se tiene que aislar y no tiene que esperar el resultado de laboratorio para tomar medidas de control. Cuando hay un contacto estrecho debe hacer 14 días de cuarentena y no salir. Si se le hace una PCR y sale negativa, ese resultado no significa que deje de hacer la cuarentena porque en esos 14 días puede desarrollar síntomas y si desarrolla síntomas puede contagiar a la comunidad”, detalló.

Finalmente, instó a todos a trabajar y apeló a la responsabilidad social para disminuir la trasmisión comunitaria.