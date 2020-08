Yanina Latorre dijo que Macri fue el más «machista» a la hora de negociar contratos

Yanina Latorre se encargó durante años de negociar los contratos de su marido, Diego Latorre, mientras fue jugador de fútbol. De esa época guarda anécdotas y una de ellas está relacionada a una reunión que mantuvo con Mauricio Macri cuando era presidente de Boca Juniors.

En una entrevista, Soledad Silveyra le preguntó: “¿Cómo es ser representante de un jugador de fútbol?”. “Yo soy contadora pública y, así como soy jorobada con el carácter, no te regalo un centavo. A mí me costó, en Argentina el primer tipo que medio que no me sentí cómoda fue con Mauricio Macri, fue muy machista cuando era presidente de Boca. Fue con el único que no me sentí cómoda, me subestimó, creyó que yo era una taradita rubia, botinera, pensó ‘¿esta qué puede saber?’”, relató Latorre.

Luego, mencionó que nunca se sintió subestimada durante sus negociaciones en Europa y que el “más complicado” fue Macri. También recordó lo que ella le dijo en esa reunión: “Le dije algo como: ‘yo no vine a chuparte las medias ni mostrarte el culo vine a hablar del laburo de mi marido’ y él se rió. Estuve muchos años peleada con Mauricio y como no soy boba me amigué cuando fue presidente”.