Vidal, sobre el reclamo a SINOPEC: “Si no hay respuestas favorables, esto no termina bien”.

Así lo expresó el Secretario General Petrolero, respecto al conflicto que se mantiene con la multinacional china. Destacó la necesidad de unir esfuerzos con el sector político “en defensa de los puestos laborales”, y anticipó que, de no haber avances en los próximos días, se vienen tiempos difíciles para la industria petrolera: “Si no laburamos en equipo, esto colapsa”.

Claudio Vidal, Secretario General del Sindicato Petrolero, se refirió en las últimas horas al conflicto mantenido por la entidad contra la operadora SINOPEC, por el despido de 400 trabajadores, y distintas falencias en cuanto a condiciones laborales, cuidado medio ambiental, e inversión y explotación en la zona.

“Bajo ningún punto de vista vamos a permitir despidos. Tocan un trabajador, y nos tocan a todos, porque esto con SINOPEC se tiene que terminar. Ya agotamos todas las instancias del diálogo, pero si no hay respuestas, lamentablemente, acudiremos a una medida de fuerza mucho más dura” detalló Vidal.

“No queremos cortar la producción, pero lo de SINOPEC realmente agota. Lo único que plantean en las reuniones es buscar el achique, la baja, la flexibilización… es una película repetida. No conozco ninguna operadora que explote yacimientos y los abandone cuando le siguen generando ganancias. Estamos siendo víctimas de la desidia de SINOPEC” resaltó el Secretario General petrolero.

“Tanto los Sindicatos como las distintas áreas que tienen competencia desde el gobierno provincial, los intendentes de cada una de las localidades, legisladores y representantes a nivel nacional, debemos profundizar nuestro esfuerzo para sacar esto adelante. Porque esto complica no sólo a los trabajadores petroleros, sino a la economía general de Santa Cruz. Tenemos que laburar en equipo, porque caso contrario esto colapsa” señaló el dirigente, quien en las últimas horas solicitó intervención al propio presidente Alberto Fernández.

Respecto a una posible resolución del conflicto, Vidal manifestó que “desde el Ministerio de Trabajo de Nación no creo que tome la decisión de prorrogar una conciliación que hasta el momento no está teniendo resultados. Pero le guste a quien le guste, no nos vamos a rendir. Estamos más firmes que nunca” finalizó.