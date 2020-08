Era positivo de Covid-19 y organizó una reunión de amigos en casa

El Ministerio de Salud de Chubut confirmó que en las últimas horas se registraron 20 nuevos casos de Coronavirus, ascendiendo 575 positivos en toda la provincia desde que se detectara el primer caso, el 14 de abril.

Seis de los nuevos casos tienen su nexo en investigación en las localidades de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (seguramente mañana se aclarará cuántos son de cada ciudad) y 14 corresponden a Puerto Madryn: 11 contactos estrechos y 3 en investigación. En esta ciudad se denunciaron en las últimas horas una inusitada cantidad de fiestas clandestinas a las que se responsabilizó por los contagios.

La directora del Área Programática Sur, Miryám Monasterolo, se refirió a la cantidad de casos de Coronavirus reportados este fin de semana.

Es que según Monasterolo, durante estos últimos días hubo más reuniones entre familiares y amigos. Los más confiados organizaron festejos por el Día del Niño con más de 50 personas e incluso, hubo una persona que dio positivo de Covid-19 y organizó una reunión de amigos en casa.

Es que durante el fin de semana “tuvimos un pico de pico de contagios no solo en Comodoro, sino en la provincia, con un nuevo foco en Madryn” y “creo que será el momento de tomar algunas decisiones”.

El Comité de Crisis recomendó que “se tomen medidas similares a las que se tomaron en Trelew cuando se produjo la circulación comunitaria que rápidamente se retrocedió a una fase previa y se evitó la circulación salvo para actividades esenciales, logrando controlarse” y “tiene más de 40 días sin casos” describió la directora del Área Programática Sur.

Esto significaría volver a Fase 2 que “por un ciclo de contagios por 14 días podamos reducir la circulación a un 25 por ciento, lo que sería una fase 2, con fuertes controles, garantizando las actividades esenciales y ver si logramos evitar que el virus siga circulando de este modo tan descontrolado”.

En el transcurso de este lunes habrá un encuentro con las autoridades y será fundamental la decisión que se tome de cara a lo que ocurrirá en los próximos días. “Estamos duplicando de una semana a la otra, los contagios y esto es muy preocupante”.

“El sistema (de Salud) no está colapsado, pero está en un nivel crítico, con pocos recursos humanos. Tenemos un equipo de salud muy desgastado” admitió, en La Petrolera, Monasterolo.

Por eso, es fundamental la responsabilidad individual y conciencia social de cada ciudadano.

“Cuando la gente dice ‘estamos hartos de estar encerrado’ acá se han liberado y flexibilizado muchísimas actividades y creo que la gente, con un humor social no es favorable, también piden acciones claras. La gente no quiere que estén abiertos restaurants, y que no puedan encontrarse con sus padres, hermanos y sobrinos” sostuvo.

Hubo “reuniones para festejar el Día del Niño de más de 50 personas, cumpleaños infantiles; con muchos niños y adultos, fiestas de adolescentes y jóvenes y hemos encontrado muchos contagios. Entonces el mensaje, evidentemente no sabemos nosotros, cómo hacerlo llegar” lamentó.

“Tenemos una serie de contagios por varios encuentros, no ha sido uno solo, se ha involucrado a muchos jóvenes y lamentablemente ellos, sus grupos familiares están como casos confirmados y aislados”.

Una de las denuncias, según Monasterolo y que causa una muchísima preocupación, es que “gente que aun siendo confirmada para Covid ha invitado a una reunión social en su casa”.

También “hubo gimnasios funcionando después de las 21 horas, restaurantes o cervecerías, sin considerar el protocolo y distanciamiento. No hay una responsabilidad individual, ni conciencia social”, concluyó.

Fuente: El Patagónico