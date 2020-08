En UTI del Hospital Regional reclaman contar con más enfermeros

En la cuarta semana con ASPO se espera una disminución de casos, aunque para un Infectólogo esto “seguirá hasta fin de año”.

La capital santacruceña transitará la cuarta semana de aislamiento social preventivo y obligatorio, con un promedio de casos de 30 por días desde que se inició el brote el 14 de julio.

Más allá de la disponibilidad de camas de terapia, la falta de profesionales, advertido por el Gobierno y médicos en diversas oportunidades, complica el panorama, al que debe añadirse Medisur. La clínica privada que era zona verde y se encargaba de los casos no COVID-19, pero ahora es zona roja luego de un caso que provocó el aislamiento y contagios de enfermeros y médicos.

El Hospital Regional y la clínica comparten profesionales de la salud.

Desde hoy, el Gobierno dispuso la apertura comercial de rubros no esenciales, necesaria para mejorar las finanzas de los locales pero con una advertencia, el Dr. Horacio Córdoba, integrante del COE aconsejó: evitar la circulación de personas con enfermedades preexistentes y mayores de 60 años.

“Estamos por ahora bastante mal con la cantidad de casos y por ahora no podemos decir hasta cuándo seguiremos así, y por eso hay que quedarse en la casa y salir lo menos posible más allá de que está bien la apertura de comercios por el agobio económico”, dijo el infectólogo y médico generalista, Marcelo Casaro.

Casaro espera que bajen los casos diarios de COVID-19 esta semana, pero sostuvo que esto podría no suceder. “Como venimos no creo que se disminuya tan rápido, pero hay que tener fe, porque esto parece que va para largo y hay que convivir con el virus”, advirtió, y se animó a vaticinar algo que antes no había mencionado y que era impensado hasta poco más de un mes y medio atrás: “Esto podría seguir hasta fin de año”.

El Infectólogo estima que si bien más personas generarán anticuerpos, no será fácil bajar la curva de contagios de manera rápida.

“Eso es lo que creo y por eso la gente con algún tipo de problema preexistente, enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, mayores de 60 años, deben quedarse en su casa”, advirtió.

Precisó que espera que la mayor cantidad de gente produzca anticuerpos, en contagios que en Río Gallegos tiene un promedio de edad de 36 años. “Ese promedio es porque es el grupo etáreo que más sale y tal vez, los adultos mayores se cuidan un poco más”.

Insistió con medidas de protección “para que esto empiece a disminuir”.

RECURSOS

“En enfermería tenemos 4 o 5 casos positivos que compartían el trabajo con Medisur y el Hospital”, contó Manuel Piris, enfermero de la Unidad de Terapia Intensiva.

Piris y sus compañeros publicaron fotos en la red social con carteles que piden más enfermeros.

“Cuando iban a poner los trailers de hisopado, decíamos que el hospital ya debía ser declarado zona roja y debía haber un control exhaustivo en el hospital porque hay muchos médicos y enfermeros que trabajan en el sector público y privado, pero nunca aplicaron un protocolo especial para estos casos. Creían que como el sector privado estaba limpio y no era área roja, nunca iban a haber contagios, pero no se planteó una estrategia de trabajo para cortar los contagios”, reclamó.

Otro punto, es que no crearon “grupos cerrados” dentro del nosocomio, por lo que al no estar delimitados, cada profesional podía ir de un lugar señalado como zona roja a otro que es zona verde con pacientes no COVID.

“De este modo en el Hospital se expone a los pacientes que no son COVID y a los enfermeros que al no estar en zona roja, no le dan camisolines ni barbijos. Estamos más seguros los que estamos en UTI, que los que están afuera”, reseñó.

Así -indicó- se crea “una cadena que no corta los contagios”.

CASOS

Personas con COVID-19 desde el 14 de julio:

-Martes 14 – 1 positivo

-Miércoles 15 – 12 positivos

-Jueves 16 – 20 positivos

-Viernes 17 – 25 positivos

-Sábado 18 – 52 positivos

-Domingo 19 – 43 positivos

DECRETO DISPO PROHIBE REUNIONES SOCIALES, SALIDAS POR DNI (DISPO)

-Lunes 20 – 17 positivos

-Martes 21 – 8 positivos

-Miércoles 22 – 35 positivos

-Jueves 23 – 24 positivos

-Viernes 24 – 19 casos positivos

-Sábado 25 – 39 casos positivos

-Domingo 26 – 19 casos positivos

-Lunes 27 – 14 casos positivos

-Martes 28 – 7 casos positivos

-Miércoles 29 – 49 casos positivos

-Jueves 30 – 24 casos positivos

-Viernes 31 – 38 casos positivos

DECRETO MEDIDAS ASPO HASTA EL 16 DE AGOSTO

-Sábado 1 – 19 casos positivo

-Domingo 2 – 34 casos positivos

Lunes 3 – 34 casos positivos en total

Martes 4 – 32 casos positivos

Miércoles 5 – 36 casos positivos

Jueves 6 – 38 casos positivos

Viernes 7 – 21 Río Gallegos

Sábado 8 – 24 casos positivos

Domingo 9 25

Lunes 10 – 27 casos positivos

Martes 11 – 31 casos positivos

Miércoles 12 – 50 casos positivos

Jueves 13 – 33 casos positivos

Sábado 15 – 52 casos positivos

Domingo 16 – 28 casos positivos

-Decreto ASPO Río Gallegos extensión medidas hasta el 30 de agosto

Lunes 17 – 10 casos positivos

Martes 18 – 53 casos positivos

Miércoles 19 – 51 casos positivos

Jueves 20 – 42 casos positivos

Viernes 22 – 47 casos positivos

Sábado 22 – 59 casos positivos

-Desde el 14 de julio y hasta el sábado 22 de agosto: promedio de 30,56 casos diarios.

-Desde el lunes 3 de agosto y hasta el sábado 22 de agosto: promedio de 36,47 casos diarios.

-Desde el lunes 10 de agosto hasta el sábado 22 de agosto: promedio de 40,25 casos diarios.

-Desde el lunes 17 de agosto hasta el sábado 22 de agosto: promedio de 43 casos diarios.

Fuente: Tiempo Sur