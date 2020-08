La UCR podría expulsar a Fadul ad referéndum de la Convención Radical

La comisión directiva lo analizará en los próximos días. Diversos referentes, señalaron que no es un tema “importante” según la coyuntura actual por la pandemia. Dos dirigentes apuntaron contra Gerardo Terraz, cuya expulsión podría también ser analizada. Ante la designación de Leandro Fadul en la Secretaría de Comercio Provincial, el partido radical de Santa Cruz analizará en estos días su caso y podría resolver su expulsión ad referéndum de la Convención, según se pudo conocer.

Necesitan el aval de los dos tercios y de ser así, emitirán la resolución que luego –si la pandemia lo permite- deberá ser ratificada en la próxima reunión de los convencionales.

Allí Fadul podrá presentarse y tener derecho a defensa.

Si las condiciones actuales fueran normales, el pedido para la expulsión de Fadul se debería presentar al Tribunal de Disciplina, el cual debería luego notificar a Fadul para que realice su descargo, y después el mismo tribunal analizarlo. El proceso sería más extenso.

Los dirigentes radicales, sin embargo, públicamente marcaron que existen otros temas más importantes, como el manejo de la pandemia y sus consecuencias económicas en Río Gallegos y la provincia.

“Creo que hay otros temas más importantes para la sociedad y éste es un tema menor, secundario”, dijo a TiempoSur, Carlos Ziehlke, tesorero de la UCR provincial.

El dirigente radical, que no es asiduo a las entrevistas, marcó que se trata “de una movida del PJ con algunos de nuestro partido que por las razones que fuere, tomaron la decisión de trabajar con este gobierno, que a mi criterio, es un régimen que nos ha corrido de la escena con la famosa Ley de Lemas”.

TS: Más allá de esto, ¿Usted entiende qué implica la expulsión de Fadul?

Carlos Ziehlke: Si ocupa el cargo, por ética debiera hasta renunciar e irse, como debiera irse Terraz, pero se quedan con no sé qué sentido, pero deberían estar afuera porque no se puede ser gobierno y oposición, o sos gobierno o sos oposición. Por ética, deberían decir “me alejo del partido porque creo en otras cuestiones”.

Pero repito, es un tema menor, ínfimo y secundario en la vida del partido que no pasa por una o dos personas, son valores, convicciones, que nada tienen que ver con que una persona esté de un lado o de otro.

TERRAZ Y LA RED

No es la primera vez que el partido padece una sangría de dirigentes. Como lo señaló Ziehlke, se encuentra Gerardo Terraz, ex diputado de “Integración Ciudadana”, partido vecinal de Facundo Prades, ex intendente de Caleta Olivia, pero que además fue electo concejal de Caleta Olivia y decidió dejar su banca para asumir la Secretaría de Minería en febrero.

El propio vicepresidente de la UCR, Alberto Lozano, dijo lo suyo por la red social.

“Cuando la conveniencia puede más que la convicción, cuando las construcciones políticas se hacen de acuerdo a los intereses personales, la ideología y la doctrina partidaria terminan siendo nada para muchos. ¡El radicalismo sostiene valores que lo hicieron grande! No todo es un toma y daca, hay ideales que debemos defender, hay conceptos republicanos y democráticos que nos separan de otras fuerzas políticas! ¡Nada es lo mismo, nada es igual, hay principios que no se negocian, menos por un cargo! ¡Momentos de crisis hemos tenido, desertores y traidores también! ¡Así que a seguir trabajando con compromiso y fuertes convicciones! ¡Adelante Radicales!”, escribió.

“MISERIAS DE PANDEMIA”

Desde el Comité de Caleta Olivia, Quinteros (UCR), no sólo señalaron que el accionar de Fadul “amerita su expulsión inmediata” y que la UCR “debería actuar de oficio”, sino que también su presidente, Matías Quinteros, adelantó que el presidente de la UCR, Daniel Gardonio, debería renunciar, lo que solicitará cuando se realice una nueva convención radical.

“Fadul formará parte de un gobierno, de un sector político que va en contra de nuestros principios, como es el Frente Para la Victoria”, advirtió a TiempoSur y recordó que “es un gobierno que denunciamos hasta el cansancio y los seguimos denunciando y en plena pandemia surgen estas miserias”.

En cuanto al accionar de la UCR, Quinteros sostuvo que “así como se escandaliza por esto, de que afiliados ocupen cargos en el gobierno. También se debería escandalizar porque el partido no está funcionando. Gardonio tiene una actitud de silenciar y está siendo el mejor militante del Frente Para la Victoria”, reclamó.

Al igual que Ziehlke, Quinteros remarcó que Terraz debe también ser expulsado. “La vara debe ser igual para todos. No podemos decir una cosa y hacer otra y si las dejamos pasar, somos cómplices. Los órganos internos no están funcionando y menos el Comité provincial, la Comisión directiva está acéfala, sin conducción”, fustigó.

TS: ¿No puede analizarse que Leandro Fadul era una persona necesaria y por eso fue convocada?

Creo que no. El lugar que va a ocupar Fadul lo puede ocupar cualquiera. Por ejemplo, desde el comité de Caleta Olivia hicimos muchas propuestas para el sector comercial en esta pandemia, que es el sector más perjudicado, por eso cualquiera puede estar allí y no se necesita ser un iluminado. Es decir, no significa que si no va Fadul no funcionará esa secretaria.

